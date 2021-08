PERDONANZA 2021, DOMANI LA CONCLUSIONE DEI GRANDI CONCERTI: RENATO ZERO E COCCIANTE A COLLEMAGGIO

L’AQUILA – Renato Zero e Riccardo Cocciante saranno tra i protagonisti dell’ultima serata della 727esima edizione della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, in programma domani, 30 agosto, a partire dalle 21, al Teatro del Perdono allestito davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

“L’Aquila ritorna, l’abbraccio alla musica e alla cultura” è il titolo dello spettacolo di domani. Un’idea di Leonardo De Amicis, direttore artistico della Perdonanza dell’Aquila (che quest’anno vanta la prestigiosa partnership di Rai Cultura e Rai Radio Tutta Italiana), per dedicare la performance di domani agli operatori dello spettacolo, una delle categorie più colpite dagli effetti della pandemia da covid-19.

Oltre a Renato Zero e a Riccardo Cocciante (per lui un ritorno alla Perdonanza), sul palcoscenico si alterneranno altri eccezionali interpreti della musica e dello spettacolo: Fabrizio Moro, Ermal Meta, la cantautrice portoghese Dulce Pontes e i Neri per caso (anche loro già presenti in passato nel programma della Perdonanza), Monica Guerritore e Stefano Fresi.

“Margherita” e “Cervo a Privamera” di Cocciante, “il Cielo” e “i migliori anni di Renato Zero”, “Non mi hanno fatto niente”, il brano con cui Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto insieme il Festival di Sanremo del 2018 saranno alcuni dei pezzi che potrà ascoltare il pubblico aquilano, in una serata in cui anche la recitazione sarà affiancata alla musica. L’arte immensa di Monica Guerritore e la freschezza di Stefano Fresi consentiranno di godere al meglio di brani teatrali famosissimi “ma verranno letti anche testi scritti appositamente per la serata di domani” ha precisato Leonardo De Amicis, nel corso di un’intervista con la Web Tv del Comune dell’Aquila, che andrà in onda da stasera sul canale youtube https://www.youtube.com/user/webtvcomuneaq.

Intervista nella quale il maestro De Amicis ha tracciato anche un piccolo bilancio della parte artistica della Perdonanza e ha annunciato che domani sera, sul palco, farà la sua apparizione anche Gianluca Ginoble, il cantante abruzzese di Il Volo che registro uno straordinario successo alla Perdonanza 2019.

Nel corso della serata sarà illustrato anche l’importante programma di valorizzazione della Transumanza (anch’essa patrimonio culturale immateriale dell’Unesco insieme alla Perdonanza e all’Alpinismo) “Parcovie 2030-la Transumanza che unisce” e del relativo partenariato, progetto del Consiglio regionale d’Abruzzo e di altre sette Regioni italiane.

Il programma di domani prevede inoltre due appuntamenti alle 18. Alla Sala ipogea del Consiglio Regionale, “Omaggio a Dante: la Divina Commedia, un cammino dalla paura all’amore”, performance teatrale a cura dell’Associazione Panta Rei. All’Auditorium del Parco, invece, “Festival del Medioevo: L’Aquila, storia di una citta”, a cura dell’associazione “Festival del Medioevo”.

Sono in corso le mostre “Piccolo festival di arte contemporanea nel piccolo museo della fotografia”, a cura dell’associazione culturale Scrivere con la luce (palazzo Cipolloni-Cannella, fino al 30 settembre); Aperitivo in musica a Porta Branconia, a cura di Lights On (Porta Branconia, viale Duca degli Abruzzi, ore 18, fino a domani); Riflessi contemporanei di arte sacra aquilana, mostra dei simboli della processione del venerdì santo aquilano (basilica di San Bernardino dalle 8 alle 19 e palazzo Cipolloni Cannella, casa d’aste Gliubich dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, fino al 12 settembre); L’Aquila svelata (Casa d’aste Gliubich, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23, fino al 12 settembre); “Lockdown Lookover”, mostra fotografica di Stefano Pettine (palazzo della Cassa di Risparmio dell’Aquila in corso Vittorio Emanuele, fino a domani); Mostra Angiolo Mantovanelli, retrospettiva nel centenario dalla nascita a cura di One Group (One Gallery, via Roma 67, dalle 16 alle 20, fino al 6 settembre).