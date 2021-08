PERDONANZA 2021, LE DIRETTE DI OGGI E IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI DOMANI

L’AQUILA – La Perdonanza in tv. Ampi spazi sul corteo della Bolla di oggi pomeriggio e sull’apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, per l’inizio del più antico Giubileo della storia, saranno assicurati su alcune tv nazionali. Tra queste Rai Cultura (mediapartner della Perdonanza di quest’anno, insieme al Rai Radio Tutta Italiana) e Tv2000, che trasmetterà sia la lettura della Bolla di Celestino V che la Messa presieduta dal Cardinale Enrico Feroci, con il rito dell’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. È prevista anche la diretta streaming sia sul canale di YouTube, a questo indirizzo https://youtu.be/ApiKwFQA1Zo , sia sul sito di notizie del Vaticano, www.vaticannews.it .

SANTA MESSA STAZIONALE, CORTEO E APERTURA DELLA PORTA SANTA

Si ricorda che sarà celebrata all’interno della Basilica di Santa Maria di Collemaggio la Santa Messa Stazionale che oggi precederà l’apertura della Porta Santa della basilica stessa Ciò, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che sono previste per il pomeriggio odierno.

Resteranno in funzione i video wall sul piazzale di Collemaggio, per consentire la visione della Santa Messa Stazionale, essendo i posti all’interno della basilica contingentati per via dell’emergenza da covid-19. L’inizio della funzione religiosa è prevista intorno alle 19. Successivamente, il Cardinale Enrico Feroci aprirà la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, per ordinarne l’apertura e dare inizio all’indulgenza plenaria, voluta da Papa Celestino V con la Bolla del 29 settembre 1294.

Il Corteo della Bolla, come più volte detto, sarà statico per ragioni di sicurezza legate all’emergenza covid-19: circa 250 figuranti saranno disposti ai lati di viale Collemaggio. I possessori dei braccialetti potranno vedere i figuranti in costume dalle 16.45 circa. Alle 18.15 partirà l’unico segmento del corteo ‘mobile’. Il sindaco Pierluigi Biondi percorrerà viale di Collemaggio, partendo dall’incrocio con viale Crispi, insieme al rappresentante ufficiale del Governo, il sottosegretario alla Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni (che sarà accolta da un picchetto d’onore delle Forze Armate nell’area della Villa Comunale presumibilmente intorno alle 17.30), il prefetto della Provincia dell’Aquila, Cinzia Torraco, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, con la Dama della Bolla (Marianna Capulli), che porterà l’astuccio in cui per secoli è stato custodito il prezioso documento del Papa Santo (che sarà mostrato all’interno della basilica di Collemaggio per le 24 ore di apertura della Porta Santa); il Giovin Signore (Federico Santilli) che recherà il bastone d’ulivo con cui il Cardinale Feroci percuoterà la Porta Santa della Basilica di Collemaggio per ordinarne l’apertura, dando il via all’indulgenza celestiniana; la Dama della Croce (Martina Ciccone), che porterà con sé la croce del Perdono forgiata dall’artista aquilana Laura Caliendo e che sarà poi indossata dal Cardinale Feroci; due carabinieri di scorta in alta uniforme e l’araldo civico che porta il gonfalone storico dell’Aquila. Arrivato all’interno della Basilica, il primo cittadino leggerà la Bolla del Perdono del Papa Santo Celestino V.

I braccialetti. Fino alle 17.30 di oggi e possibile effettuare gli scambi biglietti-braccialetti per partecipare alle cerimonie di oggi pomeriggio. Al momento, sono disponibili ancora pochissime prenotazioni per i braccialetti verdi, che danno la possibilità di vedere solo il corteo statico. Dette prenotazioni possono essere effettuate dal sito internet www.perdonanza-celestiniana.it

In particolare, alla villa comunale (in prossimità del monumento ai Caduti) e alle ‘casette’ situate al piano terra dell’ingresso al terminal di Collemaggio si potrà effettuare questa permuta fino alle 17.30, mentre a porta Napoli il check point per lo scambio è attivo dalle 15.30 alle 17.30.

PARCHEGGI E BUS NAVETTA

Fino a esaurimento posti, è disponibile il terminal di Collemaggio per parcheggiare l’auto. Chi volesse raggiungere il centro storico può utilizzare il bus navetta che percorrerà l’itinerario Terminalbus, via Strinella, viale Gran Sasso e viceversa.

DOMANI CHIUSURA PORTA SANTA E CORTEO DI RIENTRO

Domani, 29 agosto, alle 19 circa (al termine della Messa Stazionale che inizierà alle 18), il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila, chiuderanno la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Terminerà dunque in quel momento il Giubileo aquilano voluto da Papa Celestino V con la Bolla del 1294 (il primo della storia), che inizierà stasera alle 20, con l’apertura della stessa Porta Santa da parte del Cardinale Enrico Feroci.

Alle ore 19.30 circa la Bolla del Perdono (più esattamente, l’astuccio in cui per secoli è stato custodito il prezioso documento papale) partirà dalla basilica di San Bernardino. L’accompagneranno il sindaco Biondi, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, le Dame della Bolla e della Croce, il Giovin Signore, l’araldo civico con il gonfalone storico dell’Aquila e due carabinieri in alta uniforme di scorta. Il cammino terminerà a palazzo Fibbioni, sede principale del Comune, e ai lati di via San Bernardino saranno schierati alcuni gruppi storici in costume.

IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO

Alle 22 di domani sarà recuperato il concerto che non si tenuto mercoledì 25 agosto a causa di motivi di sicurezza emersi per la forte pioggia caduta sulla città. Al teatro del Perdono si esibirà Gigi D’Alessio, accompagnato da Arisa e dal rapper Clementino. “Il racconto” è il titolo dello spettacolo di domani e il cantante napoletano traccerà un percorso della sua lunga storia artistica attraverso i suoi brani più popolari, ma offrirà anche delle performance legate all’inesauribile repertorio della musica partenopea, eseguendo canzoni di altre personalità quali Carosone. I posti sono esauriti sia al piazzale di Collemaggio che davanti ai maxischermi di piazza Duomo e della scalinata di San Bernardino. I biglietti acquistati in occasione del concerto del 25 agosto sono validi.

Per l’occasione, il comando di polizia municipale ha integrato, con ordinanza, i provvedimenti di modifica al transito delle auto in vigore per il periodo della Perdonanza. In particolare, domani dalle 17 all’una del 30 agosto sarà vietata la circolazione (eccetto residenti e autorizzati) lungo via Caldora, nel tratto di strada compreso tra il tunnel di Collemaggio e viale Collemaggio, nonché su tutto viale di Collemaggio. Dalle 18 di domani all’1 di dopodomani non si potrà circolare (anche in questo caso, fanno eccezione residenti e autorizzati) lungo via XX settembre, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Fontesecco e la villa comunale, nonché su viale Crispi.

LE ALTRE INIZIATIVE DI DOMANI

Dalle ore 8.30 alle 17.30, al Centro Sportivo Federale “N. Mancini”, Coppa della Pace seconda edizione, a cura di L’Aquila Soccer School, in collaborazione con Mamme per L’Aquila; alle 10, sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, “Portici in scena”, esposizione di pittura e recitazione di poesie, a cura dell’Istituto Italiano di abruzzesistica e di dialettologia e dell’associazione Amici di Rottweil; alle 20.30, all’Emiciclo, “Sapori in scena, la notte della stella”, spettacolo teatrale con abbinamento della degustazione del “Menù della Transumanza”, ideato dagli alunni dell’Istituto Alberghiero dell’Aquila, con la partecipazione di uno Chef stellato, a cura di L’Aquiladanza-Teatro dei 99 e degli Amici della Transumanza.

Sono in corso le mostre “Piccolo festival di arte contemporanea nel piccolo museo della fotografia”, a cura dell’associazione culturale Scrivere con la luce (palazzo Cipolloni-Cannella, fino al 30 settembre); “Marco Tullio Cicerone” esposizione personale di opere pittoriche (Palazzo Vicentini, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, fino a domani); Aperitivo in musica a Porta Branconia, a cura di Lights On (Porta Branconia, viale Duca degli Abruzzi, ore 18, fino al 30 agosto); Adozione delle pigotte tradizionali, a cura del comitato provinciale Unicef dell’Aquila (piazza Duomo e via dei Giardini 10, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19, fino a domani); Riflessi contemporanei di arte sacra aquilana, mostra dei simboli della processione del venerdì santo aquilano (basilica di San Bernardino dalle 8 alle 19 e palazzo Cipolloni Cannella, casa d’aste Gliubich dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, fino al 12 settembre); L’Aquila svelata (Casa d’aste Gliubich, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23, fino al 12 settembre); “Lavorazione del merletto aquilano” a cura dell’associazione Il miracolo bianco delle mani (Palazzetto dei Nobili, fino a domani); “Lockdown Lookover”, mostra fotografica di Stefano Pettine (palazzo della Cassa di Risparmio dell’Aquila in corso Vittorio Emanuele, fino al 30 agosto); Mostra Angiolo Mantovanelli, retrospettiva nel centenario dalla nascita a cura di One Group (One Gallery, via Roma 67, dalle 16 alle 20, fino al 6 settembre).