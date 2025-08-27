L’AQUILA4 – Prenderà il via alle 16 di domani, 28 agosto, da Piazza Palazzo all’Aquila, il corteo della Bolla, momento centrale della 731esima Perdonanza Celestiniana.

Saranno 1.700 i partecipanti, viene ricordato in una nota – di cui 800 in abiti storici medievali (ricompresi i figuranti dei gruppi storici locali e di altre città provenienti da tutta Italia, tra cui Rieti e Assisi), 600 rappresentanti delle istituzioni e autorità civili e 300 in rappresentanza di associazioni e gruppi – che accompagnano il documento redatto da Papa Celestino V nel 1294, con cui veniva istituita l’indulgenza plenaria.

Centoventi, tra bambini e ragazzi con età che va dai 4 ai 15 anni, prenderanno parte al corteo storico mentre in quello civile sfileranno anche circa ottanta tra studenti e docenti che hanno preso parte al progetto “A scuola di Perdonanza 2”, un’iniziativa promossa dal Comitato Perdonanza nei comuni del circondario, in collaborazione con il Comune dell’Aquila e l’Ufficio Scolastico Regionale per diffondere alle nuove generazioni la cultura del “primo Giubileo della storia” nonché la conoscenza della figura di Papa Celestino V all’esito della quale gli studenti hanno realizzato disegni e manufatti esposti nella sede municipale di Palazzo Margherita.

L’ammassamento dei partecipanti avverrà tra via Bafile (corteo civile) e piazza Santa Margherita (corteo storico), nell’area retrostante la sede municipale di Palazzo Margherita.

Le associazioni e i gruppi che hanno risposto all’avviso pubblicato sul sito ufficiale della Perdonanza partiranno da via San Bernardino e si uniranno al corteo, dopo il passaggio del sindaco Pierluigi Biondi e della Dama della Bolla.

Prima della partenza, alle 15:15, Fausta Bergamotto, sottosegretario di stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in rappresentanza del Governo, passerà in rassegna il picchetto d’onore che si svolgerà a Piazza Palazzo. A seguire, alle 15:30 circa, il sindaco terrà un punto stampa nell’area di Piazza Palazzo.

Protagonisti del corteo della Bolla saranno: Laura Sette, Dama della Bolla; Alessandro Sette, Giovin Signore; Arianna De Santis, Dama della Croce.

La scelta dei tre personaggi principali del Corteo 2025 si ispira al tema della Perdonanza di quest’anno dedicato alle aree interne coinvolte in Capitale italiana della Cultura 2026: il Comune dell’Aquila, il Comune di Rieti e i Comuni del cratere sismico 2009, per il tramite dell’Ufficio speciale. I personaggi scelti rappresentano non solo la tradizione, ma anche una visione di futuro radicata nei valori della nostra comunità.

Ciascun personaggio simboleggia il valore della cultura come strumento di rinascita e coesione sociale. Storie personali intrecciate alla passione per la memoria, per la bellezza e per la valorizzazione delle proprie radici, come ha sottolineato il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi: “Con loro raccontiamo una storia che unisce passato e futuro, memoria e rinascita, identità e speranza. La Dama della Bolla, il Giovin Signore e la Dama della Croce non sono soltanto figure del Corteo, ma interpreti di un messaggio più ampio: la cultura come strumento di coesione sociale, capace di dare voce ai territori, alle comunità e alle energie che li animano. Attraverso i loro volti e i loro percorsi personali celebriamo la forza di una tradizione che si rinnova, rendendo la Perdonanza un evento vivo, profondamente legato alla nostra storia e al nostro futuro”.

Il corteo sarà trasmesso in diretta sui social e sul canale Youtube della Perdonanza Celestiniana (al seguente link: https://youtube.com/live/pc5-t9O3bAo?feature=share) dalle ore 16:55. In quattro postazioni saranno presenti gli speaker del corteo: Piazza Palazzo, Piazza Duomo, Villa Comunale e prato di Collemaggio dove verrà effettuato anche il servizio “live” di traduzione in Lingua italiana dei segni (Lis) e in inglese.

Il corteo partendo dalla sede municipale, attraverserà corso Vittorio Emanuele, passerà per corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio, fino a raggiungere il prato e la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove avverrà il rito di apertura della Porta Santa. La diretta sarà trasmessa anche da alcune testate cattoliche, in particolare dal sito web della Santa Sede www.vaticannews.va e dalla app di Tv2000, PLAY2000.

Alle 18 sarà celebrata la Messa stazionale e dopo, ai vespri (come recita la Bolla Papale di Celestino V), verrà aperta la Porta Santa della Basilica, che quest’anno sarà dischiusa dal Cardinale Pietro Parolin, segretario di stato della Santa Sede.

La celebrazione liturgica avverrà all’interno della Basilica e sarà preceduta dalla lettura della Bolla del Perdono da parte del sindaco dell’Aquila e Presidente della Perdonanza, Pierluigi Biondi, sul palco antistante Collemaggio e della Bolla di indizione del Giubileo 2025 di Papa Francesco, Spes non confundit, da parte dell’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, monsignor Antonio D’Angelo.

PARCHEGGI E BUS NAVETTA

Come negli altri giorni della Perdonanza, il terminal bus Lorenzo Natali rimarrà aperto per l’intera giornata e da lì partirà una navetta (con frequenza ogni 20 minuti), dalle 7:30 per il centro storico con il consueto percorso: Terminal bus – via Strinella – viale Gran Sasso d’Italia – viale Duca degli Abruzzi – fermata Quattro Cantoni – Fontana Luminosa – via Strinella – Terminal Villa Comunale.

Il 28 e il 29 agosto, in considerazione del cambio di itinerario non verrà effettuato il transito sul tratto corso Principe Umberto/via San Bernardino, con conseguente soppressione della fermata ai Quattro Cantoni, a partire dai seguenti orari: 28 agosto (a partire dalle 12:10); 29 agosto (a partire dalle 18:10). Alla luce di tali modifiche, esclusivamente nelle due giornate e negli orari sopra segnalati, il tragitto sarà il seguente: terminal bus Collemaggio – via Strinella – via Pescara – via Castello – viale Gran Sasso – via Strinella- terminal bus Collemaggio.

Si ricorda che il megaparcheggio è dotato di 640 posti gratuiti.

Per le persone con disabilità è riservato il piano 0 del Terminal di Collemaggio per il parcheggio, cui si aggiungono gli stalli situati alla Fontana Luminosa e all’interno del Parcheggio di Porta Leoni.

INFO VIABILITÀ

In vista del Corteo della Bolla del 28 agosto e per quello di rientro del 29 agosto, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’apposita ordinanza con cui vengono disposte una serie di modifiche temporanee alla viabilità nell’area del centro storico e in quelle adiacenti la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e la Villa Comunale. L’ordinanza è consultabile al seguente link:

(https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_567635_0_3.html)

Il 28 agosto il servizio navetta sarà attivo fino alle ore 22.

Di seguito le modifiche alla viabilità che saranno apportate:

Corso Federico II (tratto tra Via dei Giardini e Via XX Settembre)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2025.

Corso Federico II (tratto tra Via dei Giardini e Via Cesare Battisti)

Istituzione del divieto di transito veicolare:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2025.

Piazza dei Gesuiti, Via delle Aquile, Via Bafile (tratto compreso tra Corso Principe Umberto e Via Camponeschi) e Corso Principe Umberto I

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta su tutta la piazza e/o ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2025;

Corso Principe Umberto I

Istituzione del divieto di transito veicolare:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2025.

Via Bafile (tratto compreso tra Via Camponeschi e Via Cascina)

Istituzione del divieto di transito veicolare:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2025;

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025.

Via Camponeschi

Istituzione del divieto di transito veicolare:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2025;

Via Cascina

Istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto residenti (area Via Cascina, Via Roma e Piazza San Pietro):

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2025.

Via Sallustio, tratto compreso tra Via degli Scardassieri e Via Patini, e Piazza Machilone

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati eccetto autorizzati:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

Via Roma (tratto compreso tra Via Cascina e Via Duca degli Abruzzi)

Istituzione del senso unico di marcia con direzione Via Duca degli Abruzzi:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2025.

Largo Pischedda, Via San Bernardino (tratto tra Via Fortebraccio e Largo Pischedda) e Piazza San Bernardino

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025.

Via San Bernardino (tratto tra Corso Federico II e Via Fortebraccio)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025.

Via Panfilo Tedeschi

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con

direzione Porta Leoni con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 28 agosto 2025.

Via XX Settembre

Istituzione del divieto di transito veicolare:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2025.

È consentito, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma, il transito per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S. Andrea.

Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/Viale Collemaggio)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con direzione Porta Napoli, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2025.

Viale Crispi (tratto Viale Collemaggio/Via Porta Napoli)

Istituzione del divieto di transito veicolare:

dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2025.

Viale Collemaggio e Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio)

Istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 21:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2025;

I veicoli a servizio delle persone con disabilità che debbano recarsi agli spettacoli previsti a Collemaggio potranno accedere da Via Caldora.

Via Bellisari

Istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 12:00 alle ore 21:00 del 28 agosto 2025;

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2025;

Via Josè Maria Escrivà

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri:

dalle ore 8.00 del 23 agosto 2025 alle ore 14.00 del 31 agosto 2025 con eccezione per i veicoli dell’organizzazione.

Strada di collegamento tra via D’Annunzio e via XXIV Maggio

Istituzione del senso unico di marcia con direzione via XXIV Maggio:

dalle ore 8.00 del 23 agosto 2025 alle ore 14.00 del 31 agosto 2025.