L’AQUILA – Presentati gli ospiti della 731esima Perdonanza Celestiniana, in programma all’Aquila dal 23 agosto.

Si partirà con Renato Zero, Francesco Gabbani, Alex Britti e Raoul Bova. Tra i big ospiti Tanani, Antonello Venditti, Brunori Sas, Giuliano Sangiorgi. Atteso anche il noto e amato ballerino e showman Stefano De Martino.

Il programma è stato presentato oggi in conferenza stampa presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in Via del Collegio Romano 27, a Roma. Alla conferenza stampa presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dell’Arcivescovo metropolita dell’Aquila Antonio D’Angelo, il vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza Raffaele Daniele e il direttore artistico Leonardo De Amicis.

Al momento il programma completo non è ancora consultabile sul sito e, in attesa di un comunicato ufficiale, sono stati resi noti i primi nomi.

Ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “la presentazione del programma della Perdonanza Celestiniana 2025 nella prestigiosa Sala Spadolini del Ministero della Cultura è un ulteriore segno della crescita dell’Abruzzo, dell’Aquila e del valore spirituale e culturale che questo evento rappresenta. Non è un caso che negli ultimi anni la Perdonanza abbia ricevuto il pieno riconoscimento anche dalla Chiesa di Roma, culminato nella presenza di Papa Francesco nel 2022 per l’apertura della Porta Santa”.

“Quest’anno – ha aggiunto Marsilio – sarà il Cardinale Segretario di Stato a presiedere l’apertura della Porta Santa, il più alto rappresentante della gerarchia cattolica dopo il Santo Padre. Un segnale importante che riconosce la profondità del messaggio universale di pace, perdono e riconciliazione che la Perdonanza offre al mondo intero”.

“In qualità di presidente della Regione – ha dichiarato Marsilio nel corso della conferenza stampa – desidero ringraziare tutti coloro che, anno dopo anno, si sono spesi e continueranno a farlo per rafforzare e far conoscere sempre di più questa manifestazione unica al mondo, che è anche simbolo della rinascita dell’Aquila dopo il sisma e oggi autentico patrimonio spirituale e culturale del nostro Paese”.

