PERDONANZA 2025: CONSIGLIERI CENTROSINISTRA SFILANO CON LA BANDIERA DELLA PALESTINA

L’AQUILA – Una delegazione di consiglieri del centrosinistra al Comune dell’Aquila e alla Regione sta partecipando al Corteo della Bolla, verso l’apertura della Porta Santa nell’ambito della 731esima Perdonanza Celestiniana, tenendo in mano una maxi-bandiera palestinese.

Presenti, tra gli altri il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, il segretario provinciale del partito Stefano Albano, il consigliere di Avs Lorenzo Rotellini e Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa).

Giannangeli ha scelto di sfilare tra le autorità con abito con i colori e i simboli della bandiera della Palestina. Lo scorso anno, la polizia aveva bloccato l’ingresso in corteo dello stesso vessillo.

La consigliera non è nuova a questo tipo di iniziative, in quanto di recente ha lasciato una bandiera della Palestina su una delle cime del Gran Sasso.

Negli ultimi mesi ha chiesto la discussione in aula di tre ordini del giorno legati alla questione palestinese e un quarto è in preparazione.

“Non credo che possano dirmi nulla, anche perché di vestito ho solo questo”, ha commentato prima dell’inizio della passeggiata che, curiosamente, è partita nei pressi della balconata del Partito democratico in piazza Palazzo dove, dall’inizio dell’evento Celestiniano c’è uno striscione con scritto: “La Perdonanza riconosca lo stato della Palestina – costruiamo la pace – Stop al Genocidio”.