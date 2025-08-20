PERDONANZA 2025: GIOVANI PROTAGONISTI CON “UN CANTO PER TE. HARMONIES OF HOPE”

L’AQUILA – Un evento pensato come momento di preparazione alla 731esima Perdonanza Celestiniana, rivolto in modo particolare ai giovani, che si propone di avviare con loro un dialogo spirituale attraverso la musica e il canto, affidati al Coro diocesano San Massimo – sezione giovani.

Si terrà domani, giovedì 21 agosto, alle ore 21, davanti al Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’iniziativa promossa dalla Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi dell’Aquila dal titolo “Un canto per te. Harmonies of Hope”.

“I giovani – spiega in una nota don Jean Claude Rajaonarivelo, responsabile della Pastorale Giovanile diocesana – sono da sempre protagonisti delle iniziative promosse dalla diocesi in occasione dell’indulgenza della Perdonanza. Quest’anno desideriamo coinvolgerli ancora di più con questa proposta, perché possano essere avvolti da un’armonia di voci e di storie che si intrecciano, guidati dallo stesso desiderio di vivere insieme la gioia autentica”.