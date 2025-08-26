PERDONANZA 2025: IN CENTRO STORICO “L’AQUILA SUONA”, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Arti performative e teatro di strada animeranno cortili, vicoli e piazze della città in una grande festa collettiva.

Nell’ambito della 731esima Perdonanza Celestiniana, manifestazione dichiarata Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanità Unesco nel 2019, organizzata e promossa dal Comune dell’Aquila, Capitale della Cultura 2026, domani, 27 agosto, dalle ore 20, nel centro storico si svolgerà l’evento L’Aquila suona, Festival urbano con musica pop, folk, classica e jazz.

“Una serata magica in cui L’Aquila, con le sue rinate bellezze, si trasformerà in un teatro a cielo aperto – si legge in una nota – La città, risorta dalla sua storia e rinnovata nel suo splendore, accoglierà nelle sue piazze, cortili e vie più suggestive, una serie di performance e rappresentazioni artistiche che spazieranno dalla musica al teatro, dalla danza alle arti visive. Gli artisti, daranno vita a un mosaico di espressioni creative che si fonderanno in un’atmosfera unica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e indimenticabile sotto le stelle. In questa cornice incantevole, l’arte e la cultura diventeranno il filo conduttore di una notte dedicata alla bellezza, alla condivisione e alla rinascita della città”.

Questo il programma della serata:

Un Viaggio Musicale tra le Piazze

L’Emiciclo farà da cornice alle eleganti coreografie del Serena Dance Studio (21:30-22:30), mentre il talento di Riccardo Sebastiani accompagnerà la serata con tre diversi momenti musicali (20:00, 21:15, 22:30). L’Asd Progetto Ritmica porterà invece la grazia della ginnastica artistica dalle 20:15 alle 21:15.

Sulla suggestiva Scalinata di San Bernardino si alterneranno le performance di danza contemporanea: l’Asd L’Aquila Dance (22:00-23:00), l’Asd Revolution Dance (19:45 e 20:45) e l’A.S.D Fedrlibertas L’Aquila (21:00-22:00) trasformeranno i gradini storici in una passerella artistica di grande impatto visivo.

Sonorità Etniche e Sinfonie Urbane

Piazza Santa Maria Paganica risuonerà delle sonorità mediterranee di Cosma (20:00-21:00), seguita dal grandioso spettacolo dell’Orchestra Giovanile Percussioni in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale C. Monteverdi, che dalle 21:15 alle 23:15 chiuderà la piazza con un crescendo sinfonico.

In Piazza San Biagio la serata si aprirà con Steven Polidoro (20:00-20:45), proseguirà con i Yawp (21:00-22:30) e I Refusi (22:30-23:30), per concludersi con le note di Amelia che accompagnerà la chiusura della serata.

Jazz, Rock e Sperimentazione

Piazza Duomo diventerà il tempio della musica d’autore: si inizia con il raffinato repertorio della Jazz House Big Band (20:00-21:30), si prosegue con l’energia rock dei Sale Chiodato (21:45-23:00) e si chiude in bellezza con i Dip Purple che porteranno la serata fino alle 00:20.

Piazza del Teatro offrirà un programma eclettico con Laura Marà che si esibirà in due momenti distinti (20:45 e 22:15), Angelisa Durastante (20:20-20:40), il duo internazionale Zhanna Stelmakh e Valeria Batura (21:00-22:15), fino al raffinato Trio Jazz che chiuderà dalle 22:30 alle 23:30.

Elettronica, World Music e Tradizione

Piazza Palazzo vedrà susseguirsi gli Alieni (20:20-21:00), Nevra (21:10-22:10), i Carpe Diem (22:15-23:10) e infine gli Anima Nomade che accompagneranno la chiusura della piazza.

Un’atmosfera completamente diversa caratterizzerà Piazza Regina Margherita, dove Claudio Spagnoli presenterà dalle 20:00 alle 00:00 una maratona di House Music insieme ai suoi allievi, con la conduzione di Alessia Spezza.

Tra Coralità e Sport

La Piazzetta del Sole accoglierà la versatilità di Kevin Kaumanns (20:30-22:30), preceduto dalle voci del Coro De Amicis (19:00-20:00) che apriranno ufficialmente la serata musicale della città.

Piazza Chiarino unirà sport e musica con la presentazione della squadra dell’Aquila Calcio (21:00-22:15), seguita dalle sonorità dei Veleand (22:20-23:20) e dei Reminisce che chiuderanno la piazza.

Infine, Piazza Nove Martiri risuonerà delle atmosfere balcaniche dei Tin Bota dalle 21:00 alle 23:00.