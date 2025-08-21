PERDONANZA 2025 : MODIFICHE AL PERCORSO DEL BUS NAVETTA PER IL CENTRO STORICO DELL’AQUILA

L’AQUILA -In occasione degli eventi legati alla 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana l’itinerario del bus navetta, gratuito, che dal Terminal bus di Collemaggio dell’Aquila conduce al centro storico, subirà alcune modifiche all’itinerario.

Si ricorda che l’itinerario abituale, con prima corsa dal Terminal a partire dalle ore 7:30 con frequenza ogni venti minuti, è il seguente: Terminal bus – via Strinella – viale Gran Sasso d’Italia – viale Duca degli Abruzzi – fermata Quattro Cantoni – Fontana Luminosa – via Strinella – Terminal Villa Comunale. Nei seguenti giorni e a partire dai seguenti orari, in considerazione del cambio di percorso, non verrà effettuato il transito sul tratto corso Principe Umberto/via San Bernardino, con conseguente soppressione della fermata ai Quattro Cantoni: 23 agosto (a partire dalle 17:10); 24 agosto (a partire dalle 18:10); 26 agosto (a partire dalle 18:10); 28 agosto (a partire dalle 12:10); 29 agosto (a partire dalle 18:10).

In considerazione della soppressione della fermata ai Quattro cantoni il percorso – esclusivamente nei giorni indicati e a partire dagli orari segnalati – sarà il seguente: Terminal bus Collemaggio – via Strinella – Via Pescara – Via Castello – Viale Gran Sasso – Via Strinella- Terminal bus Collemaggio. Si informa, inoltre, che il servizio navetta sarà gratuito anche domenica agosto 24 agosto (nei giorni festivi è attivo ma previo acquisto del biglietto), che il 25 agosto seguirà il percorso ordinario e che il 27 agosto sarà prorogato fino alle ore 00:50 in occasione della manifestazione “L’Aquila suona”. Tutte le informazioni disponibili anche sul sito: www.ama.laquila.it