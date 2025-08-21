PERDONANZA 2025: OMAGGIO TEATRALE A CELESTINO V NELLA CHIESA AQUILANA DI SAN SILVESTRO

L’AQUILA – Un percorso evocativo dedicato alla figura di Celestino V. Organizzato da TeatroZeta, nell’ambito della 731ª Perdonanza Celestiniana, mercoledì 27 agosto 2025 alle 18.30, nella Chiesa aquilana di San Silvestro, andrà in scena “Echi dello Spirito – Omaggio a Celestino V”.
La performance vede protagonista l’attrice Pamela Villoresi e la partecipazione di Manuele Morgese, direttore artistico di TeatroZeta. Lo spettacolo, per la regia di Livio Galassi, vedrà, insieme agli attori, anche i musicisti Fabrizio De Melis al violino e Sara Ciancone al violoncello. “Siamo profondamente onorati di collaborare con Pamela Villoresi – sottolinea Manuele Morgese, direttore artistico di TeatroZeta – attrice di grande sensibilità ed eccellente interprete, che molti ricorderanno nella straordinaria lettura dei testi di Mario Luzi durante l’ultima Via Crucis di Papa Giovanni Paolo II.”
