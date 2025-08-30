L’AQUILA – Dopo al chiusura della Porta santa di ieri sera, gran finale della 731ª Perdonanza Celestiniana alle 21.30, al Teatro del Perdono di Collemaggio, con il concerto “L’Aquila a un Tempo Nuovo”, diretto dal maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico della manifestazione.

Sul palcoscenico si esibiranno big della musica italiana quali Antonello Venditti, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Francesca Michielin e Gianluca Ginoble, accompagnati dalla grande Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila.

Spiega De Amicis: “Una serata in cui ogni artista ha uno spazio pieno e narrativo, sostenuto da una sezione ritmica sinfonica potentissima. La musica diventa linguaggio civile: riconoscimento, cura, comunità. La bellezza come necessità. Camminiamo insieme dentro questo tempo nuovo”.

L’ingresso al teatro del Perdono è a pagamento, ma spettacolo sarà trasmesso in diretta anche sui maxischermi installati in Piazza Duomo, davanti alla Basilica di San Bernardino e a Paganica, in piazza Umberto I.

L’accesso all’area evento sarà consentito a partire dalle 19.

L’inizio del concerto è alle 21,30. Per facilitarne la fruizione da parte del pubblico in piazza saranno attivi tutti i maxischermi (Piazza Duomo, San Bernardino all’Aquila e nella frazione di Paganica a piazza Umberto I).

ORARI E ACCESSO

All’ingresso il biglietto potrà essere mostrato cartaceo o su supporto elettronico. L’ingresso all’area evento inizierà alle ore 19:00. In considerazione dei controlli di sicurezza che verranno effettuati, si consiglia vivamente al pubblico di raggiungere l’area in anticipo per evitare di accedere in platea a spettacolo già iniziato.

I bambini che non hanno compiuto il terzo anno di età e che restano in braccio ai genitori non pagano il biglietto d’ingresso.

Non è consentito accedere con animali.

CONTROLLI DI SICUREZZA

Il personale addetto alla sicurezza procederà ai controlli all’ingresso. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, non sarà possibile accedere all’area evento con i seguenti materiali:

Bottiglie in vetro

Borracce

Ombrelli con punta

Caschi per motocicli e biciclette

Spray urticanti e similari

Armi e qualsiasi strumento atto ad offendere

Altri materiali vietati come previsto nel regolamento di ingresso

Gli oggetti non conformi potranno essere lasciati presso l’ingresso, senza responsabilità di custodia da parte dell’organizzazione.

DISPOSIZIONI SPECIALI

I passeggini potranno accedere all’area evento ma saranno posizionati in un’apposita zona dedicata, non necessariamente in prossimità del posto assegnato.

Il programma può subire variazioni per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Tutti i dettagli qui: https://share.google/8GIxcwtn7bwq8jBY3