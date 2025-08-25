PERDONANZA 2025: STEFANO DE MARTINO ARRIVA CON IL SUO “MEGLIO STASERA SUMMER TOUR”

L’AQUILA – La 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana ospita uno degli artisti più amati e poliedrici del panorama italiano: Stefano De Martino sarà protagonista sulla scalinata di San Bernardino domani, martedì 26 agost, alle ore 21.30, con il suo spettacolo teatrale “Meglio Stasera Summer Tour 2025”.

L’evento, promosso e organizzato dal Comune dell’Aquila e dal Comitato Perdonanza, si inserisce nel programma di appuntamenti che affiancano celebrazioni religiose, momenti istituzionali e proposte artistiche, animando la manifestazione maggiormente identitaria della città che unisce fede, cultura e intrattenimento.

Dopo una stagione televisiva di grande successo con “Affari tuoi” (Rai 1) e “Stasera tutto è possibile” (Rai 2), e dopo i sold out nelle principali tappe italiane – tra cui l’Arena Flegrea di Napoli e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma – De Martino arriva a L’Aquila con il suo “quasi one-man show”, scritto con Riccardo Cassini.

Lo spettacolo, già protagonista di una fortunata tournée invernale, è un racconto ironico, emozionante e coinvolgente: due ore di spettacolo trascinante in cui Stefano De Martino si mette a nudo davanti al pubblico, condividendo con leggerezza e profondità il proprio percorso personale e professionale, dagli esordi a Torre Annunziata fino al successo televisivo, passando per palcoscenici internazionali e incontri determinanti.

“Meglio Stasera” è un viaggio che mescola monologhi umoristici, improvvisazioni, interazioni con il pubblico, virtuosismi canori e coreografici, accompagnato dagli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, diretti dal Maestro Pino Perris, e da un corpo di ballo di 4 ballerini. Uno show capace di fondere la tradizione del teatro leggero italiano con un linguaggio contemporaneo e accattivante.

La regia è firmata da Riccardo Cassini, le coreografie da Andrea Larossa, mentre la produzione è curata da ITC 2000 e Best Live.

“Con questa serata speciale, la Perdonanza Celestiniana conferma la sua capacità di offrire al pubblico eventi di altissimo livello, coniugando intrattenimento e cultura in uno dei momenti più significativi della vita cittadina e nazionale”, si legge in una nota.

Biglietti in vendita su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/meglio-stasera-quasi-one-man-show-laquila