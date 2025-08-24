PERDONANZA 2025: TANANAI PORTA IL SUO “CALMOCOBRA TOUR” ALL’AQUILA

L’AQUILA – La 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana accoglie una delle voci più amate dalle nuove generazioni: Tananai salirà sul palco del Teatro del Perdono, nella suggestiva cornice del Piazzale di Collemaggio domani, lunedì 25 agosto alle ore 21.30, per una serata che unisce tradizione e contemporaneità.

L’evento, promosso e organizzato dal Comune dell’Aquila e dal Comitato Perdonanza – si legge in una nota -, rappresenta un momento significativo di quella trasformazione che negli anni ha reso l’appuntamento aquilano un evento di rilevanza nazionale e internazionale, forte del suo messaggio universale di pace, perdono e riconciliazione. Una dimensione che nel 2025 acquisisce una prospettiva inedita, precedendo l’anno in cui L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura.

Il concerto del cantautore milanese si inserisce all’interno del tour che chiude idealmente il suo percorso artistico legato al suo ultimo album “CalmoCobra”, un progetto che rappresenta per l’artista un vero e proprio mantra personale.

Nonostante l’energia del suo pop istintivo, in questa nuova fase emerge una profonda introspezione che ha permesso a Tananai di crescere non solo come artista ma anche come persona, in un viaggio di comprensione reciproca con il suo pubblico che trova nella Perdonanza uno scenario di particolare intensità emotiva e spirituale.

La serata del 25 agosto è parte del programma culturale dedicato specificamente ai giovani, offrendo alle nuove generazioni uno spazio aperto, partecipativo e coinvolgente all’interno della storica celebrazione che tradizionalmente alterna appuntamenti religiosi, eventi istituzionali e proposte artistiche nell’ultima settimana di agosto.

Biglietti in vendita su ciaotickets.com.