PERDONANZA 2025: TAVOLA ROTONDA SU “L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA” CON LE CITTA’ GEMELLATE

L’AQUILA – Domani, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare “Tullio De Rubeis” di Palazzo Margherita, in occasione della 731^ Perdonanza Celestiniana e dei consueti saluti istituzionali da parte della Municipalità dell’Aquila alle Delegazioni delle Città Gemellate al Capoluogo d’Abruzzo, si terrà una Tavola Rotonda su L’Aquila Capitale Italiana della cultura 2026, incontro già inserito nel programma ufficiale della 731^ Perdonanza Celestiniana.

Porgeranno i saluti istituzionali il sindaco Pierluigi Biondi e Roberto Santangelo Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila e Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo.

Interverranno Ersilia Lancia Assessore al Turismo, ai Rapporti Internazionali e ai Gemellaggi del Comune dell’Aquila e

Alessandro Crociata, Direttore di candidatura dell’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.