PERDONANZA 2025: UN PERCORSO SPIRITUALE DI NOVE GIORNI PER PREPARARSI ALL’EVENTO

L’AQUILA – “Un’iniziativa spirituale speciale rivolta a tutti coloro che desiderano prepararsi interiormente a questo straordinario evento di fede: un percorso di preparazione spirituale della durata di nove giorni”.

Prenderà il via in occasione della 731ª edizione della Perdonanza Celestiniana – che si svolgerà all’Aquila, nuova Capitale Italiana della Cultura 2026 – dal 20 agosto, fino al 28, e coinvolgerà tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter dedicata e che riceveranno quotidianamente, direttamente nella propria casella di posta elettronica, brevi testi-meditazione incentrati sui temi del perdono e della misericordia per intraprendere un cammino di preparazione spirituale.

“Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per approfondire il significato spirituale della Perdonanza e per vivere con maggiore consapevolezza l’esperienza dell’indulgenza plenaria che si rinnova ogni anno il 28 e 29 agosto nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio”, si legge in una nota.

“L’Aquila, dal 1294, mantiene così vivo il dono che Papa Celestino V le ha lasciato: la Perdonanza. È il privilegio di ricordare a tutti che con la misericordia, e solo con essa, la vita di ogni uomo e di ogni donna può essere vissuta con gioia. Misericordia è l’esperienza di sentirci accolti, rimessi in piedi, rafforzati, guariti, incoraggiati”, viene aggiunto.

Come partecipare

– La partecipazione al percorso spirituale è semplice e gratuita. È sufficiente iscriversi alla newsletter attraverso il sito ufficiale: https://www.santamariadicollemaggio.it/newsletter/

Ogni giorno, i partecipanti riceveranno un breve testo di riflessione, accompagnato da spunti meditativi e preghiere, per accompagnare il cammino verso la celebrazione della Perdonanza.

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma della 731ª edizione della Perdonanza Celestiniana, confermando ancora una volta come questo evento millenario sappia coniugare tradizione e innovazione, mantenendo sempre al centro il messaggio universale di misericordia e riconciliazione lasciato in eredità da Papa Celestino V.