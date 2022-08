PERDONANZA: ACCESSI GRATUITI PER DISABILI AGLI SPETTACOLI

L’AQUILA – Il comitato Perdonanza celestiniana informa che l’accesso agli eventi previsti dal programma artistico sarà gratuito per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori (uno solo per ogni disabile). Per prenotare i posti riservati – fino ad esaurimento degli stessi – occorrerà inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica disability@comune.laquila.it .