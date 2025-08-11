PERDONANZA: AL VIA OGGI VENDITA BIGLIETTI

L’AQUILA – È previsto dalle ore 11 di oggi l’inizio della vendita dei biglietti per gli eventi della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana.
L’acquisto dei tagliandi sarà possibile attraverso la piattaforma di biglietteria elettronica Ciaotickets all’indirizzo ciatotickets.com.
Le venue sono la Scalinata di San Bernardino e il Teatro del Perdono di Collemaggio, il prezzo dei biglietti varia dai 10 ai 40 euro.
