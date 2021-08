PERDONANZA, APERTURA PORTA SANTA E SANTA MESSA IN DIRETTA SU TV2000 E INBLU 2000

L’AQUILA – Su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e radio InBlu2000, sabato 28 agosto alle 19, in diretta dal piazzale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio in L’Aquila, la Messa stazionale con il rito di apertura della Porta Santa presieduta dal cardinale Enrico Feroci, arcivescovo titolare di Passo Corese, in occasione della 727ma Perdonanza Celestiniana.