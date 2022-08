PERDONANZA CELESTINIANA: CRESCE ATTESA PER CONCERTO BAGLIONI, IL PROGRAMMA ARTISTICO E CULTURALE

L’AQUILA – Cresce l’attesa per l’atto finale del programma artistico della 728esima Perdonanza Celestiniana: il concerto “Pace a noi”, alle 21.30 a Collemaggio, pensato e strutturato proprio per l’evento storico-religioso aquilano, con protagonista Claudio Baglioni, il settantunenne cantautore romano, uno dei big della musica italiana. “Un grande abbraccio alla musica, alle arti, alla cultura”, dove Baglioni sarà accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, e da un un grande coro formato dalla Schola Cantorum S. Sisto e dalla Corale L’Aquila.

I biglietti sono andati a ruba, e sono terminati.

Il maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico dell’evento celestiniano, ha contattato nei mesi scorsi Claudio Baglioni, proponendogli di partecipare all’appuntamento clou dell’estate nel capoluogo d’Abruzzo con un concerto speciale. Un evento reso ancor più straordinario dalla visita di Papa Francesco per l’apertura della Porta Santa.

“Baglioni ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il progetto – ha dunque rivelato De Amicis -. ‘Ho L’Aquila nel cuore, mi piacerebbe dedicarvi uno spettacolo ad hoc’, mi ha detto Baglioni quando abbiamo parlato per la prima volta al telefono di questa serata. Io gli ho fatto capire che mi stava togliendo le parole di bocca, visto che avevo intenzione di concepire una serata dai testi originali, che guardasse ai temi del perdono e della pace. Insomma, anche all’attualità di questo momento delicato a livello internazionale”.

Mostre artistiche e altri eventi

A piazza Palazzo ultimo giorno per mostra fotografica ed interattiva “L’Amleto di Gassman. Il mattatore compie 100 anni” in ricordo del centenario della nascita di Vittorio Gassman, grande protagonista della cultura italiana del Novecento. A cura dell’Istituto cinematografico La Lanterna Magica.

Fino a mercoledì 31 agosto, presso l’Auditorium del Parco, si svolgerà una mostra fotografica di arte contemporanea, a cura di Elide Campagnolo, e fino al 24 settembre, presso F’art. Via Francesco di Paola n. 13, si terrà la mostra d’arte contemporanea “Segni, trame, sogni” degli artisti Caterina Ciuffetelli, Donatella Giagnacovo, Silvia Giani, a cura di Angela Ciano.

Fino al 24 settembre, “Splendido ritorno”, nella Bottega d’arte Mimmo Emanuele, Piazza San Marco, ovvero mostra antologica di Remo Brindisi e Mimmo Emanuele

Fino al 30 agosto Mostra documentaria nel Coro della chiesa attiguo al monastero di San Basilio: il 6 aprile 1559 Paolo IV concede in perpetuum il Perdono di Collemaggio alle monache di San Basilio dell’Aquila che penitenti e confessate pregano sull’altare di san Germano del loro coro. Sul verso della pergamena, l’arcivescovo aquilano Manuelli, nell’agosto del 1932, evidenzia la validità in perpetuum del documento. Per la comunità monastica di San Basilio, finalità della mostra è quella di documentare la propria identità spirituale e culturale come testimoni di Penitenza, Preghiera e Perdono. Alessia Di Stefano, archivista dell’archivio storico del monastero San Basilio dell’Aquila, è stata incaricata dalla madre badessa, sr. Margherita Santarelli, di realizzare la mostra.

Fino al 30 agosto, in piazza della Repubblica la mostra di pittura collettiva, “La bottega di Artemisia”.

Fino al 4 settembre al giardino archeologico di palazzo Pascali in via Roma, “Incontri letterari, musica e teatro”, a cura dell’associazione Start up

Dal 2 al 4 settembre apertura straordinaria di palazzo Pica Alfieri, guidata personalmente dal Marchese Pica Alfieri. Le visite saranno con ingresso su prenotazione (www.laquilayoung.org). Possibilità di tre turni di visita giornalieri: ore 18, ore 19 e ore 20. Ogni turno può ospitare massimo 20 persone, il tour dura 40 minuti.

Fino all’1 settembre “200 anni per la natura” al palazzetto dei Nobili e piazza Santa Margherita, seminari a cura del Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.

Fino al 4 settembre, “Segni, trame, sogni”, mostra di arte contemporanea in via Francesco di Paola n. 13, con Caterina Ciuffetelli, Donatella Giagnacovo e Silvia Giani e a cura di Angela Ciano.

Dal 2 al 4 aettembre ci sarà poi “L’Aquila Che Rinasce “Sulle Tracce Del Drago”, al palazzo dell’Emiciclo e alla villa comunale, “Evento nell’ambito del quale prenderà vita un nuovo mondo, un mondo fantastico, un mondo dove il gioco diventerà elemento di cultura, dove le differenze saranno premiate e si faranno originalità”.

Il programma con tutte le iniziative della Perdonanza è pubblicato sul sito internet www.perdonanza-celestiniana.it .