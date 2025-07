PERDONANZA CELESTINIANA 2025: IL 23 LUGLIO LA PRESENTAZIONE AL MINISTERO DELLA CULTURA

L’AQUILA – L’Aquila si prepara all’edizione 2025 della Perdonanza Celestiniana, la storica celebrazione spirituale e culturale riconosciuta Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO, che si svolge ogni anno all’Aquila a fine agosto.

La conferenza stampa di presentazione – che, si legge in una nota, è promossa e ideata dal Comune dell’Aquila -, si terrà mercoledì 23 luglio alle ore 11.30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in Via del Collegio Romano 27, Roma.

All’evento interverranno: Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Raffaele Daniele, vicesindaco dell’Aquila e coordinatore del comitato Perdonanza; Leonardo De Amicis, direttore artistico della Perdonanza.

Per l’occasione – si legge ancora nella nota -, il Comune dell’Aquila ha messo a disposizione della stampa locale un pullman, in partenza alle ore 8.30, dal piazzale della Meridiana, mercoledì 23 luglio.