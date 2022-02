PERDONANZA CELESTINIANA: COMUNE L’AQUILA DONA PASTORALE A VESCOVO AUSILIARE D’ANGELO

L’AQUILA – A nome della municipalità e del comitato Perdonanza il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco, Raffaele Daniele, rispettivamente presidente e coordinatore dell’organismo, hanno donato al vescovo ausiliare dell’Aquila, monsignor Antonio D’Angelo, un pastorale, utilizzato tradizionalmente dai vescovi nelle celebrazioni liturgiche.

“Un gesto di vicinanza e riconoscenza nei confronti del vescovo e dell’intera curia aquilana per l’incessante opera di sostegno verso nostra comunità. Una missione che si articola sotto molteplici aspetti in una città che sta rinascendo ma con complessità, accentuate dal sisma e dalla pandemia, da affrontare quotidianamente: impegno profondamente intriso dei valori universali ereditati dal Celestino V e valorizzati dal riconoscimento a patrimonio immateriale culturale dell’umanità culturale Unesco della Perdonanza. L’evento identitario di questa terra a cui tutti auspichiamo quest’anno possa prendere parte Papa Francesco in occasione dell’apertura della Porta Santa”.

“Rivolgo i miei ringraziamenti al sindaco, al vice sindaco e all’intero comitato Perdonanza. – ha aggiunto il vescovo ausiliare D’Angelo – Il pastorale è un simbolo che testimonia la guida dei fedeli da parte di un vescovo nel loro percorso di fede e preghiera. Lo ritengo un augurio affinché possa compiere al meglio il mio compito, che svolgo in piena armonia con il cardinale Petrocchi per il bene di una comunità accogliente come quella aquilana”.