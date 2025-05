PERDONANZA CELESTINIANA: ON LINE AVVISO DEL COMUNE PER PROPOSTE DI EVENTI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni e alle Associazioni culturali allo scopo di acquisire proposte progettuali da inserire nel programma degli eventi da tenersi nel suo territorio per il periodo estivo (21 giugno- 21 settembre), ivi comprese le manifestazioni attinenti alla 731ª edizione della Perdonanza celestiniana.

L’avviso è rivolto a Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed organismi con sede nel comune dell’Aquila ed operanti nel medesimo territorio comunale; Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Organismi con sede in altri comuni, purché la realizzazione dei progetti proposti avvenga nel territorio aquilano a beneficio della sua popolazione.

Saranno prese in considerazione le proposte attinenti alla sola area culturale, tenendo presenti le seguenti aree tematiche: musica, teatro; danza; arti visive ed audiovisive; letteratura; festival e rassegne; incontri, convegni e dibattiti in ambito socioculturale; rievocazioni storiche; arte di strada; spettacoli per bambini; iniziative con finalità di promozione turistica

Tutte le istanze dovranno pervenire all’indirizzo mail: cultura@comune.laquila.it entro e non oltre le ore 10:00 di venerdì 20 giugno e nell’oggetto della mail andrà specificata la dicitura “Programma estivo/Perdonanza 2025”.

L’Avviso è disponibile sull’Albo pretorio on line del Comune dell’Aquila e nella specifica sezione Avvisi del sito istituzionale dell’Ente al seguente https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1104.html