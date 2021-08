PERDONANZA CELESTINIANA: PETROCCHI, “INVITATO PAPA PER PROSSIMO ANNO, SIAMO OTTIMISTI”

ROMA – “Ho invitato il Santo Padre per la Perdonanza del prossimo anno. Aspettiamo che la visita venga confermata, compatibilmente con i suoi impegni. Sono sicuro che se la Provvidenza ci viene incontro e se siamo compatti, la visita del Papa sarà un segno per tutti, per l’intera Chiesa e il mondo”.

A fare l’importante annuncio è stato il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo Metropolita dell’Aquila, oggi all’Aquila durante la conferenza stampa di presentazione della Perdonanza celestiniana numero 727 in programma all’Aquila dal 23 al 30 agosto prossimo. Un evento incentrato sul messaggio di pace e fratellanza di Papa Celestino V lanciato con la bolla del Perdono nel 1294. Il cardinale ha invitato personalmente Francesco.

“Papa Francesco ha gioito quando gli ho fatto l’invito proprio per quella particolare simpatia che ha per la nostra terra. Sono sicuro che farà il possibile per esserci – ha spiegato ancora l’alto prelato -. Il genio spirituale di Celestino V va ancora più scrutato e scoperto: L’Aquila, con la Perdonanza, ha una responsabilità di tipo planetario. La nostra città deve diventare una scuola, un centro di irradiazione di un messaggio che raggiunge tutti e che muove il cuore dell’uomo. I Pontefici, infatti, hanno sempre ricordato che la pace nel mondo è sempre frutto della giustizia e della Misericordia . Il messaggio della Perdonanza che è custodito dagli Aquilani è anche una grande responsabilità perché questa parola risuoni in tutto il mondo”.