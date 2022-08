PERDONANZA: COME PRENOTARE I POSTI RISERVATI AI DIVERSAMENTE ABILI

L’AQUILA – Il Comitato Perdonanza Celestiniana rende noto che le persone diversamente abili potranno prenotare i posti a loro riservati, per gli spettacoli previsti dal programma della Perdonanza, attraverso una form reperibile sul sito internet www.perdonanza-celestiniana.it. Una soluzione adottata per garantire la migliore organizzazione possibile e per favorire l’assistenza più adeguata. Proprio per questi motivi, anche chi, in precedenza, aveva inoltrato una richiesta per e mail, dovrà compilare la form in questione.

Questa iniziativa, programmata congiuntamente con l’ufficio del disability manager del Comune dell’Aquila, ha l’obiettivo di agevolare il più possibile il raggiungimento dei luoghi in cui sono previsti gli spettacoli (teatro del Perdono al piazzale di Collemaggio o piazza Duomo). Le prenotazioni verranno raccolte in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti riservati. L’accesso è gratuito, sia per i diversamente abili che per i loro accompagnatori. Coloro che sono affetti da disabilità motoria avranno dei posti specifici, come previsto dai piani di sicurezza.

Per quanto riguarda i parcheggi, sono previste aree riservate a piazza San Marco e Largo Pischedda per le esibizioni in programma a piazza Duomo (il Gran Galà di Etoile internazionale il 24 agosto e il concerto di Fabri Fibra il 26), mentre a Collemaggio (per la serata inaugurale del 23 agosto e il concerto di Claudio Baglioni del 30), i posti auto destinati ai diversamente abili sono allestiti ai piani -2 e -3 del terminal di Collemaggio, con la possibilità, per l’accompagnatore, di far scendere la persona davanti al prato di Collemaggio, dove la stessa troverà adeguata assistenza fino all’arrivo dell’accompagnatore stesso.