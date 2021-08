L’AQUILA – Il fuoco del Morrone è partito ieri dall’Eremo di Sant’Onofrio, a ripercorrere il leggendario viaggio dell’eremita Pietro Angelerio in sella a un asino assieme a Re Carlo D’Angiò, per essere incoronato Papa a L’Aquila con il nome di Celestino V.

Il fuoco attraverserà 23 comuni e arriverà all’Aquila lunedì 23 agosto, per essere consegnata nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi per l’accensione del tripode, che darà avvio alla Perdonanza celestiniana.

Oggi, alle 16.30, la fiaccola partirà alla volta di Sulmona, dove l’arrivo è previsto intorno alle 17.30, per essere trasportata all’interno della cattedrale di San Panfilo per la benedizione del vescovo Michele Fusco. Alle 18.30 il Fuoco sarà in piazza Garibaldi e poi a San Francesco della Scarpa, intorno alle 19.

Alle 21.30 raggiungerà Bagnaturo, alla chiesa intitolata a San Pietro Celestino, dove sarà acceso il tripode della pace. Dopo il saluto delle autorità locali, la firma della pergamena delle “Perdonanze locali”, cerimonia che avverrà in tutte le tappe del Fuoco. Altrettanto accadrà per la consegna alle stesse autorità dell’attestato relativo al riconoscimento della Perdonanza Celestiniana come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Mercoledì 18, alle 20.30 circa, il Fuoco del Morrone, dopo essere partito da Sulmona, arriverà a Pratola Peligna, dove, alle 21.15, è prevista la cerimonia. Il 19 agosto la fiaccola partirà alle 10.30 da Pratola Peligna e raggiungerà Raiano (ore 12), Goriano Sicoli (ore 15), Castel di Ieri (ore 16.30), Castelvecchio Subequo (ore 17.30). Lì, alla chiesa di San Francesco, sarà celebrata una messa con l’indulgenza plenaria della Sacra Penitenzieria Apostolica per i prossimi sette anni, in ricordo del miracolo avvenuto durante la sosta di Pietro Angelerio mentre era diretto verso L’Aquila, il 25 luglio 1294.

Venerdì 20 agosto la partenza da Castelvecchio Subequo è prevista per le 8.30. Alle 9 il Fuoco del Morrone sarà a Molina Aterno e alle 10.30 ad Acciano, dove sono programmate due soste, alla chiesetta Rupestre della Madonna della Sanità e, alle 11, alla chiesa parrocchiale. Alle 15 partenza per Roccapreturo, alle 17 il Fuoco sarà a Beffi, alle 18 a Succiano, alle 19 a Tione degli Abruzzi e alle 21 a Santa Maria del Ponte. Sabato 21 agosto la fiaccola si muoverà da Santa Maria del Ponte alle 8.30, per raggiungere Fontecchio alle 9. Alle 11 sarà a Pedicciano e alle 16 Ripa di Fagnano, per poi sostare alle 17.30 a Civitaretenga

Sabato 21 agosto, alle 18, cerimonia nella chiesa di Santa Maria di Centurelli.

Per domenica 22 agosto il ritrovo è a Ripa di Fagnano, con partenza alle 9.30 e arrivo alle 10.30 a Villa Sant’Angelo. Alle 15 il Fuoco sarà a San Demetrio, alle 17 a Sant’Eusanio, alle 19 a Fossa (Santa Maria ad Cryptas) e, tra le 21 e le 21.30,. a Onna, prima tappa all’interno del territorio comunale dell’Aquila.

Lunedì 23 agosto la fiaccola si muoverà da Onna alle 8, alle 9 sarà alla chiesetta di San Pietro Celestino a Pescomaggiore, alle 11 alla villa comunale di Paganica, da dove ripartirà alle 14 per sostare a Bazzano alle 15, a Monticchio alle 16, a Bagno alle 17, a Pianola alle 17.30. Sarà questa l’ultima tappa prima dell’arrivo al piazzale della basilica di Santa Maria di Collemaggio, alle 18 circa.