PERDONANZA, CONCERTO CLAUDIO BAGLIONI: ECCO COME PRENOTARE I POSTI PER PERSONE CON DISABILITA’

L’AQUILA – Il Comitato Perdonanza Celestiniana rende noto che le persone con disabilità, a partire dalle 16 di oggi, 24 agosto, potranno prenotare i posti a loro riservati per il concerto di Claudio Baglioni – in programma alle 21.30 di martedì 30 agosto al teatro del Perdono, a Collemaggio – attraverso un modulo elettronico sul sito internet www.perdonanza-celestiniana.it.

Una soluzione adottata per garantire la migliore organizzazione possibile e per favorire l’assistenza più adeguata. Il link diretto è il seguente: https://perdonanza-celestiniana.it/prenotazione-posti-riservati-persone-con-disabilita/ L’iniziativa è stata realizzata con il supporto dell’ufficio del Disability manager del Comune dell’Aquila.

Per quanto riguarda i parcheggi, si ricorda che sono previste aree riservate ai piani -2 e -3 del terminal di Collemaggio, con la possibilità, per l’accompagnatore, di far scendere la persona davanti al prato di Collemaggio, dove la stessa troverà adeguata assistenza fino all’arrivo dell’accompagnatore stesso.