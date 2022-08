PERDONANZA: DA DOMANI ATTIVA PIATTAFORMA PER ACQUISTARE BIGLIETTI PER FABRI FIBRA

L’AQUILA – Il comitato Perdonanza celestiniana rende noto che da domani, sabato 13 agosto, a partire dalle 11, sarà attiva la piattaforma telematica per la prenotazione e il pagamento dei biglietti per il concerto di Fabri Fibra, in programma il 26 agosto a piazza Duomo e inserito nel programma artistico della Perdonanza dell’Aquila.

I biglietti possono essere acquistati sul sito internet https://www.ciaotickets.com/ (il comitato Perdonanza, appena possibile, farà pubblicare un link sul sito internet www.perdonanza-celestiniana.it che indirizza direttamente alla pagina degli acquisti del concerto), oppure presso i due Iat dell’Aquila, l’infopoint del Comune gestito dal Centro turistico del Gran Sasso a piazza Battaglione degli Alpini (fontana luminosa) e Welcome Aq in via Cimino.

Il costo unico dei posti (tutti in piedi) per il concerto è di 10 euro.

Il comitato Perdonanza comunica inoltre che la settimana prossima saranno aperti anche i link per gli eventi del 24 agosto e del 30 agosto; sarà cura del comitato stesso darne tempestiva notizia.

Si ricorda invece che per l’evento di apertura del 23 sera, alle 21.30, “Un canto per la rinascita di futuro e pace”, al teatro del perdono di Collemaggio, e per “L’Aquila Suona”, nelle vie e piazze e nei cortili del centro storico, il 25 agosto, l’ingresso è gratuito e libero senza prenotazione.