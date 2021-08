PERDONANZA: DA OGGI EVENTI PRENOTABILI, TAMPONI PER CHI NON HA GREEN PASS, PROSEGUE VIAGGIO FIACCOLA

L’AQUILA – Dalle ore 9 di oggi è ripartita la vendita dei biglietti per gli spettacoli della Perdonanza, resa impossibile dal clamoroso crash dei server.

Si possono prenotare gli eventi del 23, 24, 25 e 27 agosto. Esclusi gli show del 26 agosto e il gran finale con la partecipazione di Renato Zero il 30 agosto.

Da oggi inoltre e fino al 30 agosto le farmacie comunali di Coppito e Pettino a L’Aquila, effettueranno tamponi gratuiti per tutti coloro che intenderanno assistere agli spettacoli della 727esima edizione della Perdonanza Celestiniana. La gratuità del tampone vale solo per coloro che sono sprovvisti di green pass.

La fiaccola della pace farà tappa oggi Molina Aterno, dove è arrivata alle 9. Alle 10.30 tappa alla chiesetta rupestre della Madonna della Sanità di Acciano per una breve sosta di preghiera in ricordo del prodigio avvenuto il 26 luglio 1294, e alle 11 alla chiesa parrocchiale di Acciano. Alle 16 toccherà Roccapreturo, alle 17 Beffi, alle 18 Succiano, alle 19 Tione degli Abruzzi e la tappa conclusiva di domani sarà a Santa Maria del Ponte di Tione alle 21.

Nello scusarsi per i disguidi verificatisi sabato scorso – dovuti a un problema tecnico della piattaforma – il Comitato Perdonanza precisa che il link per accedere al sito dove è possibile effettuare prenotazioni e pagamenti sarà pubblicato nella pagina iniziale del sito www.perdonanza-celestiniana.it, oltre che sui canali social (facebook, twitter e instagram) della Perdonanza.

GLI EVENTI PRENOTABILI

23 agosto – “Un canto per la rinascita, di viaggio e di cuore: i biglietti sono tutti gratuiti. Sono previsti, come da programma, l’accensione del braciere della pace, la dichiarazione del sindaco di apertura della Festa della Perdonanza e le esibizioni di vari artisti. I posti a sedere sono disponibili sia per l’evento dal vivo, nel teatro del Perdono, a piazzale di Collemaggio, sia a piazza Duomo che alla scalinata di San Bernardino, dove sarà proiettato su video.

24 agosto – Gran Galà di stelle “L’Aquila si veste di stelle”: 5 euro per assistere allo spettacolo alla scalinata di San Bernardino, prenotazione gratuita per guardarla in video a piazza Duomo.

25 agosto – “Il Racconto”, con Gigi D’Alessio e la partecipazione di Arisa e Clementino nel teatro del Perdono, piazzale di Collemaggio: 15 euro il primo settore, 10 il secondo, 5 il terzo. Prenotazione gratuita per il quarto settore e davanti ai video della scalinata di San Bernardino e di piazza Duomo.

27 agosto – Franco 126 per la Perdonanza Giovani: scalinata di San Bernardino, 7 euro il costo del biglietto. Gratis la prenotazione davanti al video di piazza Duomo.

Le prenotazioni potranno essere effettuate per un massimo di 4 posti a operazione.

Chi è riuscito ad acquistare i biglietti e a riservare i posti nella giornata di sabato scorso, non deve fare nulla in quanto le prenotazioni acquisite sono valide.

L’accesso per i diversamente abili e i loro accompagnatori è gratuito: la prenotazione è sempre on-line, sulla piattaforma di prenotazione.

Per chi avesse difficoltà ad operare on line, può rivolgersi all’info point del Comune, gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 per fornire un supporto a prenotazioni e acquisto biglietti.

Inoltre, per l’assistenza, è disponibile un call center che può essere contattato al numero 060406, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Il programma dettagliato è pubblicato nella pagina iniziale di www.perdonanza-celestiniana.it.