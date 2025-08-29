PERDONANZA DEL MALATO: LA FONDAZIONE CARISPAQ SOSTIENE IL PELLEGRINAGGIO ABRUZZESE DI UNITALSI

L’AQUILA – La Fondazione Carispaq ha accolto, questa mattina, per una colazione e un momento di allegria e convivialità il pellegrinaggio abruzzese dell’Unitalsi in occasione della Perdonanza del Malato che si svolgerà per tutta la giornata presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila. Circa 150 persone tra diversamente abili, volontari dell’Unitalsi stessa e del Gruppo Scuot FSE L’Aquila2 provenienti da tutta la regione si sono ritrovati presso la sede della Fondazione per iniziare una giornata di Perdonanza che sarà anche l’occasione per visitare la città e i suoi monumenti principali accompagnati da guide turistiche.

La manifestazione si concluderà nel pomeriggio con la partecipazione alla Santa Messa presso la Basilica di Collemaggio dove è aperta da ieri sera la Porta Santa che permette di lucrare l’indulgenza plenaria voluta da Papa Celestino V nel 1294. Il pellegrinaggio in occasione della Perdonanza del Malato è stato organizzato dall’Unitalsi sottosezione dell’Aquila con il sostegno della Fondazione Carispaq e della Sanofi dell’Aquila.