PERDONANZA: DOMANI GIANNI MORANDI A L’AQUILA, TUTTE LE INFORMAZIONI

L’AQUILA – In occasione del concerto di Gianni Morandi, previsto per la serata di domani, 30 agosto, alle 21:30 al Teatro del Perdono, sul palco antistante la Basilica di Collemaggio si comunica quanto segue.

Dalle ore 19:30 saranno aperti i varchi per l’accesso all’area spettacolo situati in via Caldora e viale di Collemaggio all’altezza dell’incrocio con via XXIV Maggio (dove è presente la fontanella che eroga acqua potabile).

L’ingresso sarà consentito AI SOLI POSSESSORI DEL BIGLIETTO (solo posti a sedere in platea) e il personale preposto provvederà a consentire l’afflusso del pubblico a gruppi dopo l’espletamento dei necessari controlli di sicurezza.

Si invitano le persone NON munite di biglietto a non recarsi nell’area del concerto: la performance sarà, comunque, trasmessa sui maxi schermi posizionati ai piedi della scalinata di San Bernardino e nella piazza principale della frazione di Paganica.

Per assistere al concerto da queste due ultime location non è necessaria la prenotazione e l’ingresso sarà libero sino ad esaurimento posti.

PERSONE CON DISABILITÀ

Una volta superati i due punti di ingresso (via Caldora e viale Collemaggio-incrocio via XXIV Maggio) le persone con disabilità saranno invitate ad accedere all’area concerto da uno dei tre varchi a loro dedicati.

Si ricorda che per le persone con disabilità motoria l’ingresso con l’auto sarà consentito sino all’imbocco di via Bellisari dove, se necessario, saranno prese in carico da personale addetto a scortarle sino all’area dedicata nella zona del concerto. Le automobili, invece, potranno essere lasciate in sosta al parcheggio del terminal bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio negli spazi appositamente segnalati.

MOBILITÀ E TRAFFICO

Via Bellisari sarà chiusa al traffico dalle ore 14. La chiusura di via Caldora e viale di Collemaggio, invece, come da ordinanza della Polizia municipale vigente, scatterà dalle ore 17.

Per agevolare il deflusso di pubblico il servizio bus navetta sarà prorogato sino all’una di notte, con cadenza ogni venti minuti (con percorso che dal terminal Natali, dove anche il bar rimarrà aperto sino a cessate esigenze, condurrà alla Fontana Luminosa passando lungo il percorso: via Strinella, via Panella e viale Gran Sasso).

Il parcheggio del terminal bus, come nel resto dei giorni della Perdonanza, sarà aperto l’intera giornata e la sosta è gratuita per complessivi 640 posti.

A causa del cambiamento delle condizioni climatiche degli ultimi giorni, con precipitazioni piovose e conseguente abbassamento delle temperature, si invitano i partecipanti al concerto di munirsi di adeguato abbigliamento.