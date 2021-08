PERDONANZA: FIORAVANTI, “SINISTRA ROSICA!”, CIALENTE, “NOI AVEVAMO 200 MILA EURO VOI 1,3 MILIONI…”

L’AQUILA – “La sinistra per questa Perdonanza rosica… e quanto rosica! Sono partiti con i cartelli, poi con i contagi, ora con i tamponi. Escono pazzi”. “Le nostre Perdonanze erano meno sfavillanti, ma avevamo si e no 200, 220mila euro ad edizione, voi tra Perdonanza e Cantieri dell’immaginario avete avuto a disposizione 1,3 milioni di euro”.

Botta e risposta su facebook tra il coordinatore cittadino della Lega, Giorgio Fioravanti, e l’ex sindaco dell’Aquila, il dem Massimo Cialente sull’attale e le passate edizioni della Perdonanza celestiniana.

Ad accendere la miccia Fioravanti per il quale alla sinistra cittadina “non gli va giù che in 10 anni di Perdonanze cialentiane ridicole loro sono riusciti a organizzare “eventi” equiparabili alle sagre più trash (forse anche peggio, anzi leviamo il forse) e il centrodestra è riuscito a ridare, invece, il lustro che merita il nostro Giubileo, facendolo anche riconoscere per la prima volta Patrimonio Immateriale Unesco. Preparatevi nei prossimi mesi all’infinita ridicola e pretestuosa shit-storm sull’irresponsabilità e altra roba imbarazzante (per loro) simile”.

Non si fa attendere la replica di Cialente: “tra Cantieri dell’immaginario e Perdonanza quest’anno si spendono oltre 1,3 milioni di euro. Si, avete letto bene: 1,3 milioni di euro. Solo la struttura di San Bernardino è costata 200mila euro, con contratto triennale, vale a dire anche per il 2022 e 2023. I soldi vengono dal fondo Restart, voce cultura. In questa voce c’è anche la scuola internazionale, quella che Bignotti ignorava esistesse. Biondi chiede 1,3 milioni di euro per la scuola? Se consideriamo che grazie al maestro De Amicis gli artisti vengono con ingaggi ridotti, io qualche domandina me la pongo. Vero, le nostre Perdonanze erano meno sfavillanti, ma avevamo si e no 200, 250 mila euro ad edizione. Certo, i bilanci sono stati tutti perfetti, e ne abbiamo approfittato per pagare i debiti, alcuni ancora in tribunale, della giunta di Biagio Tempesta. Nessuno rosica, caro Fioravanti, ma qualcuno si pone domande”