PERDONANZA: IL 13 AGOSTO PRESENTAZIONE DAME E GIOVIN SIGNORE

L’AQUILA – Si svolgerà mercoledì 13 agosto, alle ore 11 nella sala conferenze di Palazzo Margherita all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione delle Dame e del Giovin Signore della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana.
Parteciperà il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.
