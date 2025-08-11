PERDONANZA: IL 13 AGOSTO PRESENTAZIONE DAME E GIOVIN SIGNORE

11 Agosto 2025 15:44

L'Aquila - AbruzzoWeb Turismo, Cultura

L’AQUILA – Si svolgerà mercoledì 13 agosto, alle ore 11 nella sala conferenze di Palazzo Margherita all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione delle Dame e del Giovin Signore della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana.





Parteciperà il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. PERDONANZA: IL 13 AGOSTO PRESENTAZIONE DAME E GIOVIN SIGNORE
    L'AQUILA - Si svolgerà mercoledì 13 agosto, alle ore 11 nella sala conferenze di Palazzo Margherita all'Aquila, la conferenza stampa di presentazion...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: