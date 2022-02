PERDONANZA LA CULTURA CHE RISANA: DOMANI CONFERENZA CON ZERO, BOTTI E TOTI

L’AQUILA -“Perdonanza la Cultura che Risana”, questo il titolo della conferenza, in diretta in streaming domani lunedì 28 febbraio alle ore 11:00, a cui parteciperà il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il direttore generale dell’ospedale Gaslini di Genova, Renato Botti, il cantante Renato Zero e il direttore d’orchestra aquilano, Leonardo De Amicis .

“Un momento per esprimere i valori della riconciliazione e del sostegno ai più fragili, che caratterizzano lo spirito della Perdonanza Celestiniana”, spiega il sindaco Biondi.