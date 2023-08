PERDONANZA L’AQUILA, BERGAMOTTO: “UN ORGOGLIO RAPPRESENTARE GOVERNO OGGI”

L’AQUILA – “Sono felicissima di essere qui oggi. Per me è anche motivo di orgoglio, rappresentare come aquilana il governo della mia città durante la Perdonanza”.

Queste le parole del sottosegretario del ministero delle Imprese e Made in Italy, l’aquilana Fausta Bergamotto, scelta come rappresentante del Governo in occasione della 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana in corso nel capoluogo regionale.

“È veramente una cosa che non so neanche descrivere – ha aggiunto al suo arrivo a piazza Palazzo – Però devo dire che sono pure orgogliosa di essere qui perché il messaggio di Celestino resta attuale anche se ha oltre 700 anni, specie in questo momento storico in cui le controversie sono tante e valori come la pace, il perdono, la riconciliazione sono elementi fondamentali”.

Il sottosegretario ha sfilato in coda al corteo della Bolla, partendo da palazzo Margherita, sede comunale fino al 2009.

“Questa edizione è importante – ha aggiunto – anche perché lo scorso anno Papa Francesco ha riconosciuto il vero senso della Perdonanza lasciandoci in eredità l’anno giubilare. Quindi L’Aquila è riconosciuta come città del perdono”.

Prima della partenza ha passato in rassegna il picchetto d’onore, sempre a piazza Palazzo.