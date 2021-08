PERDONANZA L’AQUILA: GUASTO AL SERVER, SOSPESO ACQUISTO BIGLIETTI, LE SCUSE DEL COMITATO

L’AQUILA – “Ci scusiamo con tutti gli utenti per i disagi causati al momento dell’acquisto dei biglietti per gli eventi della Perdonanza sulla piattaforma che abbiamo individuato.

Il disagio è stato causato da un guasto imprevedibile al server. Per tale ragione abbiamo deciso di sospendere le vendite in attesa della manutenzione della piattaforma. Le vendite riprenderanno la prossima settimana, con preavviso”.

Lo comunica il Comitato organizzatore della Perdonanza celestiniana, in riferimento alla prenotazione on line scattata ieri sera degli spettacoli dal 23 al 30 agosto.

“Il 90% dei biglietti sono ancora disponibili per tutti gli spettacoli. Coloro che sono riusciti ad acquistare saranno contattati e non perderanno la loro prenotazione né i costi sostenuti.

Stiamo lavorando quotidianamente e senza sosta per assicurare a tutti la fruibilità degli spettacoli in sicurezza. Il grande interesse suscitato ci conforta: miglioreremo anche la modalità di accesso”.