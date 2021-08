PERDONANZA L’AQUILA: IN TILT PRENOTAZIONE CONCERTO PEZZALI, UTENTI FURIBONDI SU FB

L’AQUILA – Problemi in corso per la prenotazione on line dei biglietti del concerto di Max Pezzali, in programma il 26 agosto, alle 21.30, al Teatro del Perdono al piazzale di Collemaggio nell’ambito della Perdonanza celestiniana. Torna insomma l’incubo vissuto con il blocco della piattaforma, risolto solo ieri, quando, come riferisce il quotidiano Il Messaggero, sono stati prenotati oltre duemila biglietti per la serata inaugurale, quasi 1.300 per il concerto di Gigi D’Alessio, tutto esaurito per Franco 126 e per il gran galà del ballo che sarà diretto da Lorella Cuccarini.

Ma per Pezzali, con il via libera scattato alle ore 10 di questa mattina, la situazione torna ad essere a dir poco problematica.

A testimoniarlo le decine e decine di segnalazioni sulla pagina facebook del Comitato Perdonanza

Ecco una breve rassegna.

“Al quarto tentativo (nei primi tre vedevo solo girare la rotellina), mi dice che il sito è in manutenzione. Una prevendita oscena, vi consiglio il caro e vecchio botteghino, con i biglietti di carta, perché in altre modalità non ce la potete fare! Sono basita, nel 2021

Presi biglietti, fatta procedura, transazione eseguita, pagamento annullato (ora anche i soldi devono ridarmi!)”

“O siamo tutti Hacker oppure non si spiega… l’anno prossimo siamo capaci di mandare in tilt anche il sito della TicketOne se continuiamo di sto passo”

“Sto provando a prendere i biglietti da 25 minuti. Non mi fa nemmeno selezionare il posto che vedo essere libero! di nuovo la piattaforma in down?”

“Oltre a non andare a buon fine l’ordine, con l’importo che mi è stato comunque scalato dalla carta, il sito non mi permette di ritentare l’acquisto perché avrei raggiunto il massimo numero di titoli acquistabili, quando ovviamente ne ho 0 in mano. Cosa dovrei fare?”

“10 e 04, già tutto impallato e non mi fa selezionare i posti”