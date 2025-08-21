PERDONANZA L’AQUILA: PREVISTE UNA VISITA GUIDATA A COLLEMAGGIO E CONFESSIONI PER LE PERSONE SORDE

L’AQUILA – Si arricchisce con due nuove iniziative la Perdonanza LIS, il progetto promosso dall’Ufficio del Disability Manager del Comune dell’Aquila in collaborazione con E.N.S. L’Aquila (Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale dell’Aquila).

Oltre al servizio di traduzione in Lingua dei Segni Italiana che verrà garantito in occasione degli eventi clou della 731esima edizione del Giubileo Aquilano (cerimonia di passaggio di consegne di Dame e Giovin Signore, il 22 agosto, cerimonia di accensione del tripode della Pace il giorno successivo e del corteo della Bolla e della Santa Messa il 28 agosto in occasione dell’apertura della Porta Santa) da quest’anno verranno attivate due nuove iniziative: confessioni e visita guidata in lingua Lis all’interno della Basilica di Collemaggio.

Ad illustrare i dettagli, questa mattina in conferenza stampa, sono stati l’assessore con delega al Turismo e Pari Opportunità, Ersilia Lancia, la Disability Manager del Comune dell’Aquila, Alessia Venta, don Dante Di Nardo, Direttore della Caritas Diocesana e il presidente della sezione ENS della provincia dell’Aquila, Francesco Mastropietro. “Per arricchire l’offerta culturale, il 27 agosto alle 17:00 si terrà una visita guidata gratuita in LIS alla Basilica di Collemaggio, condotta dalla stimata storica dell’arte sorda Francesca Pallotta. – ha dichiarato l’assessore Lancia – Il 28 agosto, dalle ore 16, all’interno della Basilica sarà presente un sacerdote, don Davide Spinelli, per confessioni in Lis. L’obiettivo del progetto “Perdonanza LIS” è quello di promuovere la Perdonanza Celestiniana e di renderla accessibile alle persone sorde, a livello sia locale sia nazionale, favorendo sia la partecipazione cittadina della comunità sorda aquilana sia la crescita di un turismo inclusivo. Il ringraziamento, dell’Amministrazione e mio personale, va alla DM del Comune dell’Aquila e all’Ente nazionale sordi che grazie a questa significativa sinergia hanno introdotto un programma che, nel tempo, ha contribuito a valorizzare ulteriormente la Perdonanza Celestiniana, che dal 2019 vanta il riconoscimento a Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco”. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuarsi tramite WhatsApp al numero 328 139 9102 o via email all’indirizzo: laquila@ens.it.

“Questo progetto rappresenta un continuum importante con quanto intrapreso già nel 2023 con lo storico dell’arte sordo Carlo Di Biase e nasce per affrontare le barriere invisibili. La collaborazione portata avanti in questi anni con la Sezione Provinciale dell’Aquila dell’E.N.S. cristallizza la valenza che assume il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità nei processi decisionali. Quest’anno con la visita guidata in LIS alla Basilica di Collemaggio con la storica dell’arte sorda Francesca Pallotta e la possibilità di accostarsi alla confessione si arricchisce ulteriormente, e in modo accessibile, l’offerta che l’amministrazione riserva ai suoi cittadini e a tutti i turisti con disabilità uditiva che visiteranno in questi giorni la nostra bellissima città” ha dichiarato la Disability Manager, Alessia Venta.

“”Il progetto Perdonanza Lis, frutto della sinergia tra il Comune dell’Aquila e l’Ente Sordi dell’Aquila, si rinnova ogni anno arricchendosi di nuove proposte, sostenendo così la finalità dell’Ente Nazionale Sordi di favorire l’accessibilità delle persone sorde e promuoverne una vita sociale piena e inclusiva” ha sottolineato il presidente della sezione ENS della Provincia dell’Aquila, Francesco Mastropietro. Si ricorda che sui canali ufficiali della Perdonanza e sui social dell’ENS dell’Aquila sono disponibili i video in LIS sulla Perdonanza Celestiniana, realizzati nel 2023 in collaborazione con lo storico dell’arte sordo Carlo Di Biase

La Sezione ENS dell’Aquila parteciperà, come già avvenuto, al Corteo storico del 28 agosto e quest’anno lo farà insieme ai dirigenti delle altre Sezioni ENS abruzzesi, insieme a soci, interpreti, assistenti alla comunicazione e studenti dei corsi LIS, in un unico corpo rappresentativo della comunità sorda.