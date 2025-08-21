PERDONANZA 2025: LE APERTURE AL MUNDA E ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI AMITERNUM

L’AQUILA – Il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila anche in occasione della 731° edizione della Perdonanza Celestiniana, che si svolgerà dal 23 al 30 agosto 2025, estende gli orari di apertura al pubblico delle sedi museali e del Parco archeologico di Amiternum, ampliando in modo significativo per famiglie, cittadini, turisti, associazioni e centri estivi le opportunità di visita.

VIA TANCREDI DA PENTIMA

Sede aperta dal martedì alla domenica con orario 8.30-19.30 (ultimo ingresso alle 19). Chiusura settimanale il 25 agosto.

APERTURE STRAORDINARIE DEL MAMMUT

Bastione est del Castello cinquecentesco aperto tutti i giorni con orario 9-19 (ultimo ingresso alle 18.30) e dalle

ore 19 alle 23 (ultimo ingresso alle 22.30).

PARCO ARCHEOLOGICO DI AMITERNUM ANFITEATRO

Aperto tutti i giorni con i seguenti orari:

23 e 24 agosto ore 8.30-19.30

25 agosto ore 10-18

26 e 27 agosto ore 8.30-13.30

28 agosto ore 14.30-19.30

29 e 30 agosto ore 8.30-13.30

TEATRO

Aperto tutti i giorni con i seguenti orari:

23 agosto ore 8.30-13.30

24 agosto ore 8.30-19.30

25 agosto ore 10-18

26 e 27 agosto ore 8.30-13.30

28 agosto ore 14.30-19.30

29 e 30 agosto ore 8.30-13.30

Biglietti sedi via Tancredi da Pentima e bastione est del Castello cinquecentesco

Intero: 7 €

Ridotto: 2 € (dai 18 ai 25 anni, fino al giorno del compimento del 25esimo anno)

Ingresso gratuito per bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni e in tutti i casi previsti dal Ministero della Cultura a questo link: https://www.cultura.gov.it/agevolazioni

I biglietti di accesso al Museo Nazionale d’Abruzzo possono essere acquistati direttamente in biglietteria oppure sul portale dei Musei italiani al link www.museiitaliani.it o sull’app Musei Italiani.

Ingresso gratuito nel Parco archeologico di Amiternum