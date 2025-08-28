PERDONANZA: NANNI, “OCCASIONE PER RAFFORZARE LEGAME STORICO E SPIRITUALE TRA ROMA E L’AQUILA”

L’AQUILA – “Oggi parteciperò al ‘Corteo Civile e Storico della Bolla’ all’Aquila in occasione delle celebrazioni della 731esima Perdonanza Celestiniana, in rappresentanza di Roma Capitale e del profondo legame storico, spirituale e territoriale che lega le due città”.

Così, in una nota, Dario Nanni, presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025 e dell’Associazione Abruzzese di Roma.

“Un legame tra le due città che riguarda la condivisione di un ricco patrimonio artistico, religioso ed identitario, a partire proprio dal rito della Perdonanza Celestiniana, che da più di settecento anni viene celebrato all’Aquila e che è precursore del primo grande Giubileo della Storia del 1300 – sottolinea Nanni – Un legame che si manifesta anche nella prossimità territoriale e negli intensi rapporti umani, sociali ed economici che da sempre vedono tanti abruzzesi vivere e lavorare a Roma, mantenendo saldi i rapporti con la loro terra d’origine, così come i continui scambi turistici e culturali tra i due territori”.

“Ricordo anche che L’Aquila è stata nominata Capitale Italiana della cultura 2026, un riconoscimento importante del valore storico ed artistico della città e un’ulteriore opportunità per rafforzare la collaborazione con la città di Roma. L’evento di oggi – conclude Nanni – sarà un’occasione significativa per incontrare i tanti amministratori locali che parteciperanno a questa importante celebrazione e per confermare la vicinanza di Roma all’Aquila e all’Abruzzo nel portare avanti l’attività sinergica tra i due territori, volta a rafforzare percorsi comuni di valorizzazione turistica, sociale e culturale”.