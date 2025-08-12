PERDONANZA: OLTRE 12MILA BIGLIETTI VENDUTI, “NESSUN PROBLEMA CON PRENOTAZIONI”

L’AQUILA – Sono oltre 12mila i biglietti venduti, attraverso la piattaforma www.ciaotickets e nei punti vendita autorizzati, per gli spettacoli a pagamento in programma in occasione della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana, in programma all’Aquila dal 23 al 30 agosto.

“Sin dall’orario di apertura alla distribuzione dei tagliandi (iniziata ieri, 11 agosto, alle ore 11) la piattaforma è risultata rispondente alle esigenze dei clienti e il gestore non ha segnalato malfunzionamenti o interruzioni nelle procedure di acquisto”, viene comunicato in una nota dall’ufficio stampa del Comune dell’Aquila.

“Il contemporaneo accesso di migliaia di utenti ha generato fisiologici rallentamenti del portale sul quale, però, è ancora agevolmente possibile acquistare i tagliandi verificandone la disponibilità, riscontrabile attraverso una mappa dei luoghi in cui sono programmati gli spettacoli”, viene sottolineato.

Il costo dei ticket varia da un minimo di 10 euro a un massimo di 40 euro con venue previste sulla Scalinata di San Bernardino e presso il Teatro del Perdono di Collemaggio.