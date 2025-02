L’AQUILA – “Lo diciamo adesso, ad inizio del mese di febbraio; lo facciamo in conferenza stampa, ma depositeremo, ad horas, richiesta di convocazione delle Commissioni competenti: nell’anno Giubilare, la gestione della Perdonanza celestiniana dovrà essere incentrata sulla piena trasparenza dei procedimenti e sui principi della buona e corretta amministrazione. Non accada mai più ciò che abbiamo scoperto essere accaduto negli anni passati: la Perdonanza è un bene comune, una manifestazione di straordinario valore che non può essere utilizzata per alimentare la propaganda dell’amministrazione di centrodestra con esborso milionario di fondi pubblici”.

L’affondo è della consigliera comunale del Pd Stefania Pezzopane che, questa mattina, con il consigliere Stefano Palumbo e il segretario del circolo L’Aquila centro Alessandro Tettamanti (assenti per impegni di lavoro il capogruppo Stefano Albano e il segretario dell’Unione comunale Nello Avellani), ha tenuto una conferenza stampa per svelare alcuni, sconcertanti dettagli emersi, in queste settimane, a seguito di alcune richieste di accesso agli atti.

A partire dalla serata inaugurale dell’ultima Perdonanza, il 23 agosto scorso, animata dallo spettacolo “Un canto per la rinascita”, ideato dal maestro Leonardo De Amicis con la partecipazione di diverse personalità del mondo musicale italiano.

“La serata era a ingresso gratuito – è stato ricordato – per avere un posto a sedere, però, bisognava prenotare il biglietto su una piattaforma di ticketing: ebbene, l’amministrazione comunale ha bloccato 590 posti (avete letto bene, 590) per le così dette autorità, cui si aggiungono 155 posti destinati a giornalisti, relegati tra l’altro in aree distanti dal palco e poco adatte per svolgere il lavoro di cronaca. In totale, sono stati riservati 884 posti dal Gabinetto del sindaco e dal Comitato, togliendoli dalla disponibilità delle cittadine e dei cittadini che, in effetti, avevano lamentato immediatamente l’impossibilità di ottenere un biglietto per la serata. Sono numeri allucinanti”.

“Altro che portale cui collegarsi per ottenere un biglietto”, la stoccata di Pezzopane; “bisognava chiedere all’amministrazione per avere la possibilità di assistere allo spettacolo”.

“E c’è chi, tra gli esponenti politici della destra cittadina, parla di ‘truscianti’ quando si chiede trasparenza, quando si propone di far assistere gratuitamente agli spettacoli – visto l’impegno di ingentissime risorse pubbliche, di tutte e tutti – e quando si pretende, almeno, che non venga impedita la visuale dei palchi con enormi teli neri, come d’abitudine, oramai, delle Perdonanze organizzate dal centrodestra”.

“La Perdonanza è di tutte e di tutti: non può essere trattata attraverso modalità di amichettismo”, sostiene il Partito democratico che ha anche avanzato la richiesta di “una gestione più oculata dell’allestimento dei palchi: nel 2024, per i palchi a San Bernardino, Piazza Duomo, Collemaggio e Piazza d’Armi sono stati spesi poco meno di 1 milione e 221 mila euro. Una cifra astronomica”.

“Fino ad oggi, l’amministrazione comunale si è mossa sempre in emergenza per allestire i palchi, procedendo in deroga e, così, finendo per affidare il servizio sempre agli stessi soggetti, senza ottenere i benefici dei ribassi che pure garantirebbero delle gare aperte, fatte per tempo. Dal momento che la Perdonanza, però, non è un evento straordinario, ma si ripete da migliaia di anni, chiediamo che si proceda subito – sin d’ora – con l’istruzione di procedimenti a evidenza pubblica”.

Non solo. I dem hanno chiesto una “‘razionalizzazione’ dei palchi, evitando di allestire una mega struttura davanti la Basilica di Collemaggio, come si è fatto negli anni scorsi, così da lasciare libera la vista del monumento in questo anno Giubilare che, ci si augura, vedrà la presenza in città di tante e tanti pellegrini e turisti”.