PERDONANZA: PENITENZIERIA APOSTOLICA ANTICIPA POSSIBILITA’ DI LUCRARE INDULGENZA

L’AQUILA – La Penitenzieria Apostolica, in prossimità della Visita del Santo Padre Francesco a L’Aquila, ha anticipato, con apposito decreto, la possibilità di lucrare l’indulgenza concessa da Papa Celestino V, detta della “Perdonanza”, a partire dalla mattinata del 28 agosto prossimo, quando, durante la sua Visita Pastorale a L’Aquila, Papa Francesco al termine della Messa e dopo la recita dell’Angelus, aprirà la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Le condizioni per lucrare l’indulgenza sono già note: confessione, comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recita del Credo e visita della Basilica di Santa Maria di Collemaggio in L’Aquila (fatta eccezione per chi è impedito a causa di malattia o di altre gravi ragioni).

La Penitenzieria Apostolica, secondo la recente (19 marzo 2022) Costituzione Apostolica di Papa Francesco sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, Praedicate Evangelium, è l’Organismo della Sede Apostolica che “ha competenza su tutto quanto riguarda il foro interno e le Indulgenze quali espressioni della misericordia divina” e ad essa è “demandato quanto concerne la concessione e l’uso” delle stesse.