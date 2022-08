PERDONANZA: PERSONE DISABILI, ASSEGNAZIONE POSTI PER VISITA PAPA FRANCESCO

L’AQUILA – L’Arcidiocesi dell’Aquila, in collaborazione con il Comune dell’Aquila, comunica che le persone disabili e i loro accompagnatori (uno per ciascuna persona disabile) potranno fare richiesta di partecipare ai due eventi previsti (a piazza Duomo e a Collemaggio) in occasione della Visita pastorale di Papa Francesco, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica disability@papafrancesco.laquila.it

Coloro che faranno richiesta verranno poi ricontattati per l’assegnazione dei posti previsti dal piano di sicurezza, fino ad esaurimento degli stessi.