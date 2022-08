PERDONANZA: SEI TRENI STRAORDINARI PER LA VISITA DEL PAPA A L’AQUILA DOMENICA 28 AGOSTO

L’AQUILA – Più treni per raggiungere L’Aquila in occasione della visita pastorale di Papa Francesco, durante le celebrazioni della 728esima Perdonanza Celestiniana di domenica 28 agosto.

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) – di concerto con Regione Abruzzo, committente e programmatrice dei servizi ferroviari – effettuerà 6 treni straordinari in partenza / arrivo alla stazione dell’Aquila.

Un potenziamento dell’offerta che, sommato ai servizi ordinari già previsti in orario, porta a 3.200 i posti complessivamente a disposizione di quanto vorranno partecipare all’evento, si legge in una nota.

È consigliabile acquistare in anticipo i biglietti di andata e ritorno, perché non è consentito salire a bordo dei treni sprovvisti di titoli di viaggio. Raccomandazione utile anche per chi viaggia in gruppo, usufruendo dello speciale sconto del 10% sul costo dei biglietti di corsa semplice.