PERDONANZA: TANANAI IN CONCERTO ALL’AQUILA IL 25 AGOSTO

L’AQUILA – Tananai all’Aquila il 25 agosto, nei giorni della Perdonanza Celestiniana.

Anche se manca ancora l’ufficialità, è stato lo stesso cantante a pubblicare sui social la nuova data nel calendario del suo tour.

In attesa di conoscere i dettagli del programma, L’Aquila si prepara all’edizione 2025: oggi conferenza stampa di presentazione, promossa e ideata dal Comune dell’Aquila -, alle ore 11.30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in Via del Collegio Romano 27, a Roma.