PERDONANZA: VENDUTI OLTRE 11MILA BIGLIETTI IN UN GIORNO, “GRANDE ENTUSIASMO”

L’AQUILA – Oltre 11mila i biglietti venduti, quasi sold out i concerti degli artisti più amati.
Questo il primo bilancio a meno di un giorno dall’apertura delle prenotazioni per gli spettacoli della 731esima Perdonanza Celestiniana, in programma all’Aquila dal 23 al 30 agosto.
“Già nella prima ora si sono registrati migliaia di accessi, a testimonianza dell’entusiasmo suscitato dal programma artistico. Con un po’ di attesa si riesce ad acquistare in modo scorrevole”, fanno sapere dai canali ufficiali.
Gli eventi si svolgeranno su due palchi principali: la scalinata di San Bernardino e il Teatro del Perdono di Collemaggio.
Polemiche, come ogni anno, per il funzionamento del portale Ciaotickets, tra chi riferisce di aver avuto problemi di accesso o di aver aspettato a lungo, e chi fa sapere di essere riuscito a prenotare senza difficoltà.
Sembrerebbero non aver influito, almeno al momento, visti i numeri, le discussioni aperte alla vigilia della presentazione del programma artistico, curato anche quest’anno dal maestro Leonardo De Amicis, circa gli spettacoli a pagamento visto che i biglietti sono andati praticamente a ruba.
