L’AQUILA – Dopo il clamoroso blocco della piattaforma, volano le prenotazioni degli eventi della Perdonanza celestiniana, che prenderà il via il mercoledì 23 agosto.

Come riferisce il quotidiano Il Messaggero, sono stati prenotati oltre duemila biglietti per la serata inaugurale, quasi 1.300 per il concerto di Gigi D’Alessio, tutto esaurito per Franco 126 e per il gran galà del ballo che sarà diretto da Lorella Cuccarini.

Sarà in ogni caso possibile assistere ai concerti grazie ai maxi schermi che saranno collocati in più punti della città.

Il Comitato Perdonanza Celestiniana dell’Aquila ha poi reso noto che da oggi, sabato 21 agosto, a partire dalle 10, sarà possibile prenotarsi per il concerto di Max Pezzali, in programma il 26 agosto, alle 21.30, al Teatro del Perdono al piazzale di Collemaggio.

Lo stesso Comitato fa presente che il link per accedere al sito dove è possibile effettuare prenotazioni e pagamenti sarà pubblicato nella pagina iniziale del sito www.perdonanza-celestiniana.it, oltre che sui canali social (facebook, twitter e instagram) della Perdonanza.

I costi sono i seguenti: settore A, 15 euro; settore B, 10 euro; settore C, 5 euro; settore D gratis. Gratis anche i posti a sedere – e comunque da prenotare – per seguire il concerto sui video installati a piazza Duomo e alla scalinata di San Bernardino.

Le prenotazioni potranno essere effettuate per un massimo di 4 posti.

Chi è riuscito ad acquistare i biglietti e a riservare i posti nella giornata di sabato scorso, non deve fare nulla in quanto le prenotazioni acquisite sono valide.

L’accesso per i diversamente abili e i loro accompagnatori è gratuito: la prenotazione è sempre on-line, sulla piattaforma di prenotazione.

Per chi avesse difficoltà ad operare on line, può rivolgersi all’info point del Comune, gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 per fornire un supporto a prenotazioni e acquisto biglietti.

Il programma dettagliato è pubblicato nella pagina iniziale di www.perdonanza-celestiniana.it.

Intanto sono iniziate ieri mattina le prime somministrazioni gratuite di tamponi antigenici nei confronti dei cittadini interessati a partecipare agli eventi della 727^ edizione della Perdonanza celestiniana e sprovvisti di green pass.

Un’iniziativa promossa dal Comune dell’Aquila che ha già consegnato 2.200 tamponi ad Afm, che ha provveduto alla distribuzione presso le farmacie comunali di Pettino e Coppito dove, dopo un primo momento di rodaggio della macchina organizzativa, le operazioni di prenotazione, registrazione ed erogazione del servizio si svolgono con regolarità e ritmo.

È quanto emerso nel corso della riunione dell’unità di crisi comunale riunitasi in videoconferenza proprio per fare il punto della situazione, con la partecipazione di rappresentanti dell’Azienda Farmaceutica aquilana, Asl e Croce Rossa Italiana.

“Afm e Cri si stanno confrontando in queste ore per valutare un’ipotesi di supporto aggiuntivo con personale sanitario, magari in centro storico. Il monitoraggio sulle richieste di tamponi è costante: l’azienda ha già provveduto ad implementare il numero di addetti ai tamponi a cui, qualora ve ne sia necessità, potranno aggregarsi i volontari individuati dall’Ordine degli infermieri che saranno poi ospiti durante gli appuntamenti della Perdonanza”, spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“L’iniziativa è un incentivo al tracciamento, tutela la comunità, con la città gremita di turisti, e garantisce, in piena sicurezza, la massima fruizione delle serate che ci accompagneranno nel corso della settimana del Giubileo aquilano a quanti non sono in possesso della certificazione Covid per le più svariate ragioni: per motivi di salute o perché non è stato ancora completato il ciclo di inoculazioni”.

“Sottoporsi a vaccino era e rimane un dovere per tutti, come ribadito anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in apertura del meeting di Rimini, e sul territorio provinciale oltre il 90% della popolazione target ha già ottenuto una dose. Dati incoraggianti, che possono e devono essere migliorati: per questa ragione la Asl sta valutando di liberalizzare gli accessi nei centri di Bazzano e San Vittorino proprio nel periodo della Perdonanza, garantendo a tutti la vaccinazione pur senza prenotazione”.

“ll mio ringraziamento va ad Afm, Ordine degli infermieri, Croce Rossa e Asl per la collaborazione dimostrata: uniti stiamo attuando una importante iniziativa di prevenzione per la salute pubblica”, conclude il primo cittadino.