“PERDONO E PERDONANZA, VERSO IL GIUBILEO 2025”: CARDINAL PETROCCHI PRESENTA A L’AQUILA LIBRO CON

L’AQUILA – Il prossimo 8 marzo alle ore 10 tornerà all’Aquila il Cardinale Giuseppe Petrocchi per la presentazione del libro “Perdono e Perdonanza. Verso il Giubileo 2025”.

L’Arcidiocesi, nell’Anno santo, ha voluto raccogliere in un’unica pubblicazione i testi scritti dal Cardinale Petrocchi, Arcivescovo Emerito del capoluogo abruzzese, in occasione della Perdonanza Celestiniana, durante gli undici anni di ministero episcopale a L’Aquila.

La presentazione del libro avverrà alle ore 10 nell’Aula Magna “Benedetto XVI” dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Aquila “Fides et Ratio”.

Il testo raccoglie infatti sia i messaggi alla Comunità Ecclesiale e Civile, sia le omelie tenute durante le messe celebrate dall’allora Arcivescovo, per la chiusura della Porta Santa della Basilica di S. Maria di Collemaggio. Nel libro sono contenuti anche i saluti del Card. Petrocchi a Papa Francesco durante la sua Visita Pastorale a L’Aquila, in occasione della Perdonanza 2022, e l’omelia che tenne come Cardinale invitato dall’Arcivescovo Antonio D’Angelo in occasione dell’apertura della Porta Santa, lo scorso 28 agosto 2024.

“L’iniziativa editoriale promossa dall’Arcidiocesi vuole essere un ulteriore riconoscimento al Cardinale Giuseppe Petrocchi per il generoso, paterno e competente ministero episcopale svolto all’Aquila dal 2013 fino allo scorso anno. Inoltre – ha dichiarato l’Arcivescovo mons. D’Angelo – la presenza del Cardinale Reina, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, che ringrazio sentitamente per aver accettato il mio invito, non solo onora la nostra Diocesi ma sottolinea ancor di più il legame spirituale fortissimo tra il Giubileo che si sta celebrando a Roma e la Perdonanza di Celestino V che annualmente celebriamo a Collemaggio. Legame sottolineato in modo solenne dallo stesso Pontefice, per cui continuiamo a pregare con affetto sincero, nella Bolla di indizione del Giubileo 2025 “Spes non confundit”.

