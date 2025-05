PERETO: TRAGEDIA NEI BOSCHI, 72ENNE MUORE COLPITO DA UN GROSSO RAMO DAVANTI ALLA FIGLIA

L’AQUILA – Un uomo di 72 anni è morto ieri pomeriggio schiacciato da un grosso ramo caduto da un albero nei boschi di Pereto, in provincia dell’Aquila.

A perdere la vita Ferdinando Santese, pensionato dell’ex Mael di Carsoli. Era in compagnia della figlia, che ha assistito alla tragedia e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono poi giunti gli operatori sanitari del 118 con l’elisoccorso, i carabinieri, due squadre dei vigili del fuoco da Carsoli e Avezzano, e gli uomini della protezione civile.

Sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno.

Intanto la comunità di Pereto è piombata nel dolore. Santese, pensionato dell’ex Mael di Carsoli, era infatti molto conosciuto in paese, dove risiedeva con moglie e figli. «Una persona squisita», lo ricorda il sindaco di Pereto, Giacinto Sciò, raggiunto telefonicamente e ancora sconvolto dall’accaduto. «Ero fuori regione quando mi hanno riferito della scomparsa di Ferdinando in circostanze tanto tragiche», commenta, con le operazioni di recupero ancora in corso. «Mi è crollato il mondo addosso. Esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia a nome di tutta la nostra comunità».

L’albero è caduto per motivi ancora da chiarire. Sul posto, in località Camposecco, sono intervenuti personale del 118 con l’elisoccorso, forze dell’ordine e vigili del fuoco, ma purtroppo per l’uomo non c’era ormai nulla da fare. Sulla dinamica indagano i Carabinieri