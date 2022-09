PERFORMATIVE02: SUCCESSO PER EVENTI A L’AQUILA E FONTECCHIO, 2500 PRESENZE

L’AQUILA – 43 eventi, oltre 35 artisti internazionali, 4 giorni di appuntamenti dal mattino a mezzanotte, 5 location diverse in città e Fontecchio: questi i numeri della seconda edizione di Performative, il festival di performance di arte, danza, musica e teatro realizzato dal MAXXI L’Aquila in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e con il Patrocinio del Comune dell’Aquila.

Superate tutte le aspettative della vigilia con il sold out registrato in tutti gli appuntamenti dal 15 al 18 settembre ospitati all’Aquila – in museo, in Piazza Santa Maria Paganica sul Padiglione estivo Dandalò, all’Accademia, a Palazzetto dei Nobili – e a Fontecchio.

Dice Bartolomeo Pietromarchi, direttore del MAXXI L’Aquila: “In attesa dei dati finali possiamo anticipare di aver registrato almeno 2.500 presenze. Siamo molto soddisfatti dei risultati della seconda edizione che ha confermato che questo format funziona e che L’Aquila risponde con grande entusiasmo e partecipazione, dagli studenti al pubblico generico. Il Festival è cresciuto rispetto allo scorso anno anche grazie alle collaborazioni sul territorio: dall’Accademia al Comune dell’Aquila al Comune di Fontecchio. A loro, agli artisti e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento il ringraziamento della Fondazione MAXXI. A tutti appuntamento a PERFORMATIVE03”.