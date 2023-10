PERICOLOSA PERDITA DI GAS A TORTORETO: “DECISIVO INTERVENTO IN VIA PISACANE”

TORTORETO – “Una situazione potenzialmente pericolosa è stata risolta in modo celere e professionale grazie all’intervento tempestivo dell’azienda del gas, a seguito della segnalazione del consigliere comunale Mauro Di Bonaventura“.

Lo fa sapere in una nota il Pd di Tortoreto (Teramo) che spiega: “Dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei residenti riguardanti odori sospetti di gas nell’aria nella zona nord, precisamente in Via Pisacane all’incrocio con Via Bixio, la situazione è stata portata all’attenzione dell’azienda del gas da parte del consigliere comunale Di Bonaventura. La prontezza d’azione dell’azienda ha dimostrato la sua importanza quando si tratta di sicurezza pubblica”.

“L’azienda – si legge ancora nella nota – è intervenuta immediatamente per investigare la situazione e ha individuato una perdita di gas verso le 19 di [13.10.2023]. La perdita, se non fosse stata risolta rapidamente, avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per la comunità, poiché il gas stava fluendo in un canale delle acque bianche, creando una potenziale situazione esplosiva”.

“Una volta individuata la perdita, i tecnici dell’azienda del gas hanno iniziato prontamente i lavori di sistemazione per risolvere il problema. Il consigliere comunale Mauro Di Bonaventura ha elogiato l’azienda del gas per la prontezza con cui ha gestito la situazione. Ha sottolineato l’importanza della segnalazione tempestiva e della risposta rapida da parte delle aziende responsabili della gestione delle risorse essenziali per la comunità”.

“In conclusione, l’incidente a Via Pisacane e Via Bixio a Tortoreto è stato affrontato con successo grazie alla risposta rapida e competente dell’azienda del gas 2i Rete Gas. Questo episodio sottolinea l’importanza di una solida cooperazione tra le istituzioni locali e le aziende responsabili delle infrastrutture critiche per garantire la sicurezza della comunità”, conclude la nota.